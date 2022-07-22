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TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla buluştu

22.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla buluştu

TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla buluştu

KIRKLARELİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

"Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları"na katılan Şentop, programın ardından Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, Ekici'den kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükeğen de yer aldı.

Şentop, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na ziyarette bulundu. Kesimoğlu, Şentop'a "Basında Mustafa Kemal Atatürk" adlı kitabı hediye etti.

Cuma namazını Hızırbey Camisi'nde kılan Şentop, cami çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnafla da bir araya gelen Şentop, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

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