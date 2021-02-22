TBMM Başkanı Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu:

Mustafa Şentop, yazıtlarda, birlik ve dirliğini kaybeden, devletine ve milletine bağlılığı zayıflayan, başka milletlerin ve devletlerin siyasi oyunlarına kanan, kendi kültürüne ve diline yabancılaşan milletlerin nihayetinde istiklallerini kaybedecekleri ve başka milletlerin kölesi olacaklarının veciz örneklerle anlatıldığını söyledi.

Tonyukuk Yazıtları'nın da arasında bulunduğu Orhun Yazıtları'nın birçok yönden Türk milleti için önem taşıdığını vurgulayan Şentop, Orhun Yazıtları'ndaki mesajların 1300 yıl önceden bugüne dair ibret verici tespit ve değerlendirmeler içerdiğini aktardı.

Bilge Tonyukuk Anıtı'nın dikilişinin 1300'üncü yılının kutlandığını hatırlatan Şentop, park içerisinde yer alan anıtın da Bilge Tonyukuk Yazıtının aynısı olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , milli kültürel mirasın çocuklara, gençlere aktarımının milli ve vatani bir vazife olduğunu belirtti.

Aradan 1300 yıl geçmesine rağmen bugün yaşanan ve görülen bir takım hadiselerin, yazıtlarda Türk milletine verilen mesajın, anlamını ve gücünü tüm canlılığıyla koruduğunu gösterdiğini kaydeden Şentop, 1300 yıl önce yapılan ikazların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, Orhun Yazıtları'nın, ulus devletlerin kurulduğu dönemde Batı'nın "barbar" diyerek Asya'ya geri sürmek istediği Türk milletine, kadim tarihi ve köklü medeniyeti hatırlatarak, özgüven kazandırdığını anlattı.

Bilge Tonyukuk Anıtı'nın Türkçe söz varlığı bakımından da zengin olduğunu ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

"Cümleler arasına serpiştirilmiş olarak, Türk kültürüyle ilgili unsurlara ve hatta atasözlerine yer verilmiştir. Bunlardan biri şöyledir, 'Semiz boğayla zayıf boğanın uzaktan böğürmesiyle, hangisinin semiz hangisinin zayıf boğa olduğu anlaşılamaz.' Bilge Vezir Tonyukuk, bu atasözüyle, devlet işlerine talip olanların seslerinin çok ve gür çıkabileceğini, ancak hangisinin göreve layık ve ehil olduğunun görev başındayken belli olacağını, bu sebeple seçim yapacak kişinin gür sese aldanmaması gerektiğini ifade etmektedir."