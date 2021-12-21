YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: "Sorunların çözüm adresi AK Parti'dir"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: "Sorunların çözüm adresi AK Parti'dir"

21.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: "Sorunların çözüm adresi AK Parti'dir"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sorunların çözüm adresinin AK Parti olduğunu söyledi.

Yayman, partisinin Kırıkhan İlçe Başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletin partisi olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçimlerin 5 yılda bir yapılacağını hatırlatan Yayman, şöyle devam etti:

"Biz AK Parti'yiz, milletin partisiyiz, milletin umuduyuz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıyız. Sorunlara 'yok' demek olmaz. Sorunların çözüm adresi AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sorunları aldık, kabul ettik. Bunları çözmek, milletimizin yaşadığı sıkıntıları aşmak için milletimizle beraber inşallah el ele verip bu zor günleri aşacağız. Herkesin sorduğu 'seçim ne zaman?' sorusu var. Hem dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin sözü hem de Cumhur İttifakı'nın bilge lideri Devlet Bahçeli'nin kesin sözüyle beraber seçimler 2023 yılı Haziran ayında yapılacak."

-"Asla stokçulara müsaade etmeyiz"

Fiyat artışlarına değinen Yayman, milletin 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de ekonomik tetikçilik yaparak dolar kurlarını zıplatanlara karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracağını ifade etti. Yayman, hükümetin stokçulara karşı mücadele verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayçiçek yağına, gübre, mazot, kuru fasulyeye, pirince, bulgura bakıyoruz, burada hayatın olağan akışına uymayan fiyat artışı var. İşte görüyorsunuz stokçular var, karanlık sularda balık avlamak isteyenler var. Onlara sesleniyoruz: 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir partinin mensupları olarak asla stokçulara müsaade etmeyiz. Vatandaşımızın mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. İnşallah bu zor günleri mart, nisan ayı gibi biraz daha aşmış olacağız, döviz kurunda fiyat daha sabit hale gelecek. Zamlar konusunda hükümetimiz stokçulara karşı elinden gelen her şeyi yapacak."

Kentte yapılan hizmetlerden de bahseden Yayman, Kırıkhan'da organize sanayi çalışmalarının yüzde 60 seviyesinde ilerlediğini, burada 52 fabrika kurulacağını ve en az 3 bin istihdam sağlanacağını bildirdi.

Yayman, konuşmaların ardından partililerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti, sorularını cevapladı.

Toplantıya katılan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik de birer konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandıHatay'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:38
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:51

Hatay Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Esen Eczanesi
Serinyol
Kudret Eczanesi
Defne
Kunt Eczanesi
Defne
Sendioğlu Eczanesi
Defne
Zeynep Eczanesi
Defne
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Dilara Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.