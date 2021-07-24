TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi:

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Özellikle sosyal medyada, internette, yalan terörüne, kişilik suikastına, yargısız infaza, kadınlara karşı uygulanan şiddete, çocuk istismarına karşı muhakkak evrensel normlarda yeni düzenlemeler yapmak gerekiyor." dedi.

Yayman, gazetecilere, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'la Türkiye'de internet alanında, çok ciddi bir standardizasyon geldiğini anlattı. Bunun devamında da Türkiye'de sosyal medya ağlarının temsilcilik açmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Bu ileri adımlar Türkiye demokrasisini de evrensel ölçekte bir demokrasiyle eş değer anlama getirdi. Burada artık yeni bir düzenleme yapmak gerekiyor. Özellikle sosyal medyada, internette, yalan terörüne, kişilik suikastına, yargısız infaza, kadınlara karşı uygulanan şiddete, çocuk istismarına karşı muhakkak evrensel normlarda yeni düzenlemeler yapmak gerekiyor. Çünkü burada şöyle bir yanlış anlaşılma var; biz gerçek hayatta birisine hakaret, küfür ettiğimizde bu Türk Ceza Kanunu'na göre bir suçtur fakat bunu sosyal medya üzerinden yaptığımızda, Twitter, Facebook, Instagram'dan yaptığımızda sanki bunun bir bedeli, müeyyidesi yokmuş gibi bir uygulama var, özellikle bu siyaset alanında çok daha fazla. Yani burada bir yalan terörü, bir sanal faşizm, bir siber terörizm yaşanmakta. Bunun için muhakkak Almanya'da hangi sosyal medya yasası varsa, Fransa'da, İngiltere'de ve Amerika'da ne varsa bizim Türkiye'ye bunu getirmemiz lazım. Bu bir sansür değildir, bu evrensel ölçekte demokrasiyi koruma çabasının sosyal medya alanındaki düzenlemesidir."

