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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Balıkesir'de incelemelerde bulundu

09.09.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Balıkesir'de incelemelerde bulundu

BALIKESİR (AA) - TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Marmara Adası İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Avşa Adası Derin Deniz Deşarj Noktası ve Avşa Denizden İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Erdek'in Narlı Mahallesi'nden Marmara Adası'na feribotla geçti. Marmara Adası İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunan heyet, burada BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Avşa Adası Derin Deniz Deşarj Noktası ve Avşa Denizden İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne geçen heyet buradaki inceleme ve kontrollerin ardından feribotla Erdek'e döndü.

Komisyon üyeleri, daha sonra kara yoluyla Çanakkale'ye doğru hareket etti.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Balıkesir'de incelemelerde bulundu

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