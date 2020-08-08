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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Mersin'de konuştu:

MERSİN HABERLERİ  | 08.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

"(Kovid-19 salgını) Gururla ifade edebilirim ki hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok önemli ve ciddi tedbirler aldı, başarılı bir süreç geçirdik" - "Tüm teröristleri ortadan kaldırıncaya kadar terörle mücadeleye devam edeceğiz"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Gururla ifade edebilirim ki hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok önemli ve ciddi tedbirler aldı, başarılı bir süreç geçirdik." dedi.

Elvan, açık havada düzenlenen AK Parti 6. Olağan Gülnar İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, partiye destek ve katkı veren herkese teşekkür etti, üyelerin parti üzerinde büyük emekleri olduğunu söyledi.

İlçe kongrelerinin salgın nedeniyle ertelendiğini anımsatan Elvan, şöyle devam etti:

"Gururla ifade edebilirim ki hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok önemli ve ciddi tedbirler aldı, başarılı bir süreç geçirdik. Gelişmiş ülkelerdeki örneklere baktığımızda, Türkiye'nin bu alandaki mücadelesiyle sadece bizlerin değil tüm dünyanın takdir ettiği, övgüyle söz ettiği bir süreci yaşadık."

Elvan, salgının etkisini kaybetmediğine dikkati çekerek, tedbirlere uyulması gerektiğini dile getirdi.

- "Terörle mücadele sürecek"

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Elvan, "Etrafımızda, bölgemizde bir ateş çemberi var. Bu çemberin içinde güçlü olmak zorundasınız. Eğer güçlü olmazsak, dik durmazsak, birlik ve beraberlik içinde olmazsak üzerimize çullanmak isteyen 100'ler, 1000'ler 10 binler var. Bu konuda birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı asla eksik etmemeliyiz." diye konuştu.

Elvan, terör örgütlerine karşı etkin mücadele verildiğini vurgulayarak, "Çok şükür ki bu konuda ciddi bir mesafe aldık. Hükümetimizin, başta liderimizin yoğun çabasıyla terör örgütlerine yönelik mücadeleyle önemli başarılar elde ettik. Tüm teröristleri ortadan kaldırıncaya kadar terörle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin devlet ile milleti bütünleştirdiğini dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"Milletimiz ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Bundan sonra da milletimiz ne derse onu yapacağız. Bizim önderimiz milletimiz. Biz, birileri gibi dışarıdan talimat alan, o talimatla hareket eden bir parti değiliz. Biz, milletimizin dediğini yapan, kendi kararını kendi veren bir partiyiz. Onun için sizler AK Parti, milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duymalısınız."

Kongreye, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile İl Başkanı Cesim Ercik de katıldı.

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