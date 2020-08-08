TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Mersin'de konuştu:

"Gururla ifade edebilirim ki hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok önemli ve ciddi tedbirler aldı, başarılı bir süreç geçirdik. Gelişmiş ülkelerdeki örneklere baktığımızda, Türkiye'nin bu alandaki mücadelesiyle sadece bizlerin değil tüm dünyanın takdir ettiği, övgüyle söz ettiği bir süreci yaşadık."

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Gururla ifade edebilirim ki hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok önemli ve ciddi tedbirler aldı, başarılı bir süreç geçirdik." dedi.

- "Terörle mücadele sürecek"

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Elvan, "Etrafımızda, bölgemizde bir ateş çemberi var. Bu çemberin içinde güçlü olmak zorundasınız. Eğer güçlü olmazsak, dik durmazsak, birlik ve beraberlik içinde olmazsak üzerimize çullanmak isteyen 100'ler, 1000'ler 10 binler var. Bu konuda birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı asla eksik etmemeliyiz." diye konuştu.

Elvan, terör örgütlerine karşı etkin mücadele verildiğini vurgulayarak, "Çok şükür ki bu konuda ciddi bir mesafe aldık. Hükümetimizin, başta liderimizin yoğun çabasıyla terör örgütlerine yönelik mücadeleyle önemli başarılar elde ettik. Tüm teröristleri ortadan kaldırıncaya kadar terörle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin devlet ile milleti bütünleştirdiğini dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"Milletimiz ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Bundan sonra da milletimiz ne derse onu yapacağız. Bizim önderimiz milletimiz. Biz, birileri gibi dışarıdan talimat alan, o talimatla hareket eden bir parti değiliz. Biz, milletimizin dediğini yapan, kendi kararını kendi veren bir partiyiz. Onun için sizler AK Parti, milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duymalısınız."

Kongreye, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile İl Başkanı Cesim Ercik de katıldı.

