YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, video konferansla sanayicileri dinledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, video konferansla sanayicileri dinledi

MERSİN HABERLERİ  | 07.05.2020 13:29 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, video konferansla sanayicileri dinledi

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'deki sanayicilerle video konferans yöntemiyle görüştü.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Elvan, 3 saatlik görüşmede MTSO üyelerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Elvan, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizm sektörünün tüm dünyada olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.

Bu etkinin Türkiye'de azaltılması için Kültür ve Turizm Bakanlığının otellerde alınması gereken önlemlerle ilgili detaylı bir paylaşım yapacağını aktardı.

Elvan, Mersin sanayisinde elektrik ve doğal gaz tüketiminin geçen yılla aynı seviyede olduğunu belirterek, "Elektrik ve doğal gaz tüketimi organize sanayi bölgelerinde işlerin iyiye gittiğini gösteriyor. Bizim için önemli bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayiciler de sorun ve taleplerini dile getirdi.

Video konferans görüşmesinde MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Mersin Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:34
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:42
Yatsı
21:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Aktaş Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkez
Emel Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Merdan Eczanesi
Merkez
Ocak Eczanesi
Merkez
Örge Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi

Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sebze Yüklü Kamyon Devrilmekten Son Anda Kurtuldu

Sebze Yüklü Kamyon Devrilmekten Son Anda Kurtuldu

Basın mensuplarının yeni yılını kutladı

Basın mensuplarının yeni yılını kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.