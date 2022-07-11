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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla bayramlaştı

11.07.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla bayramlaştı

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Allah'ın izniyle engel olamayacaklar. 2023 seçimleriyle yeniden yeni bir döneme Türkiye adım atacak." dedi.

Bingöl'deki temaslarını sürdüren Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla Solhan ilçesinde bir araya geldiği vatandaşlarla bayramlaştı.

Kentte bayramın huzurlu şekilde geçtiğini ve gittikleri yerlerde Türkiye'nin durumunu anlattıklarını dile getiren Yılmaz, "Dünya döndükçe dert sıkıntı bitmez, her zaman sorun devam eder. En gelişmiş dediğimiz ülkelerde bile mutlaka sorun devam eder. Önemli olan temel sorunları çözüp, aşama aşama diğer sorunları da çözmektir. Gücümüz yettiğince elimizde imkanlar oldukça bu sorunlarla da uğraşmaya devam edeceğiz." dedi.

Bayramda yurt dışından gelenlerle sohbet etme imkanı bulduklarını belirten Yılmaz, 10-15 yıldır kente gelmeyenlerin hayata geçirilen değişiklikleri takdir ettiğini anlattı.

"Teknoloji, ekonomi, demokrasi, hukuk gibi her alanda Türkiye'nin ileri bir ülke olmasına engel olmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle engel olamayacaklar. 2023 seçimleriyle yeniden yeni bir döneme Türkiye adım atacak. Gelecek sene Cumhuriyet'imizin 100. yılı, ikinci bir yüzyıl başlıyor. Bu ikinci yüzyılda çok zor bir dünyadayız. Bu mücadeleyi yapacağız İnşallah."

Programa, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, ilçe belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

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