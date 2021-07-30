TBY Holding'ten teknoloji ve dijital finansman atağı

İSTANBUL (AA) - TBY Holding Üst Yöneticisi (CEO) Esen Darlan, "Türk Lirası’nın blok zincirde bire bir değerini koruyarak yer almasının piyasada aranan hizmetlerden birisi olduğu tespitine istinaden oluşturulan yeni stabil coin yakında dijital piyasada kullanımda olacak." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TBY Holding, Avustralya bankacılık teknolojileri piyasasının önde gelen üreticilerinden Cloud Bank ile ortaklık sözleşmesi imzaladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TBY Holding CEO'su Esen Darlan, TBY Holding’in Avustralya bankacılık teknolojileri piyasasının önde gelen üreticilerinden Cloud Bank ile ortaklık sözleşmesi imzaladığını kaydetti. Darlan, aynı yapı bünyesinde Türk lirasına sabit "Token Lira" projesinin de son aşamasına gelindiğini duyurdu.

Bu sözleşmeye istinaden aynı isimle Türkiye’de şirket kurulumu oluşturulacak ve dijital bankacılık çözümleri, bilgi güvenliği, uluslararası ödeme sistemlerinde entegrasyon çözümleri üzerinde projeler yapılacağını belirten Darlan, "Türk Lirası’nın blok zincirde bire bir değerini koruyarak yer almasının piyasada aranan hizmetlerden birisi olduğu tespitine istinaden oluşturulan yeni stabil coin yakında dijital piyasada kullanımda olacak. Bu projenin tüm teknik altyapısını Whitepaper olarak yayınlanmış durumda." dedi.

- "İsviçre garantörlüğünde yatırım koordinasyonu tesis edeceğiz"

Darlan, aynı konsorsiyumun Amerika, İsviçre ve Avustralya'da faaliyet gösteren finansman tedarik yapısı LionsGate Securities ile de ortak olunarak Dijital Private Placement İSN kodu tesisi vesilesiyle bankacılık hizmetleri ile bir köprü kurularak fonlama ve yeni finansman modelleri ile hizmet vermeye başlayacağını belirterek, şunları aktardı:

"Lionsgate Securities ile tesis edeceğimiz iş ortaklığı mevcut bankacılık sistemi ile çok hızlı gelişen kripto market arasında bir kanal olacak. Dijital varlıklarımızı banka menkul kıymetleri haline getirmek ve ortaklarımız, bankamız ve lisanslı yapılarımız sayesinde kripto-asetlere İsviçre başta olmak üzere Avrupa genelinde ISN numarasına sahip bankacılık yatırım araçlarına çevirecek her türlü hizmeti verirken bir yandan da bahsi geçen varlıkları eski tip emeklilik ve yatırım fonlarının güvenle alıp satabilecekleri birer varlık haline getirmek hedefimizdir. Bunlarla birlikte eşzamanlı değeri sabit menkul değerleri, maden rezervlerini, şirket menkullerini de İsviçre'nin yasal himayesinde fonlama ve varlık aktarımlarınız için uygun hale getirmekteyiz."

