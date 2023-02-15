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TCDD deprem bölgesinde hasar gören tren raylarını onarım çalışmalarını tamamlıyor

15.02.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası AFAD ile koordineli olarak afet bölgelerinde hasar gören tren raylarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

TCDD deprem bölgesinde hasar gören tren raylarını onarım çalışmalarını tamamlıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası afet bölgelerindeki illerden geçen toplam uzunluğu bin 275 kilometre demiryolu hattında hasar meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen TCDD yapım ekipleri, bin 60 kilometresindeki çalışmaları tamamlayarak trafiğe açtı. 215 kilometrelik İslahiye - Fevzipaşa, Fevzipaşa - Nurdağı, Köprüağzı - Kahramanmaraş, Pazarcık - Malatya illerindeki demiryollarında yol bakım çalışmaları ise devam ediyor.
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler esnasında gar ve istasyonlarda bekleyen, seyir halinde olan 16 yük vagonu ve 4 vagondan oluşan 1 dizel seti yoldan çıkarak ağır şekilde hasar aldı. Deprem nedeniyle ayrıca 307 yük vagonu, 9 lokomotif kapanan hat kesiminde mahsur kaldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda mahsur kalan lokomotif ve vagonlar kurtarıldı.

Afet bölgesinde konvansiyonel hatlar ve yüksek hızlı tren ile 186 sefer düzenlenirken, 34 bin 889 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirilirken, 458 gönüllü doktor ve 2 bin 700 askeri personel deprem bölgesine sevk edildi.

Gaziantep’te Gaziray şantiyesinde 200 kişi, Mersin - Adana - Gaziantep Hızlı Tren Nurdağı şantiyesinde 500 kişi, Toprakkale şantiyesinde 150 kişinin konaklama ihtiyaçlarının karşılandığı, Arsuz, Urla, Adana’daki misafirhaneler ve Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Elazığ, Ulukışla, Van, Samsun personel yatakhanelerinde 611 vatandaşın konaklamasının yapıldığı öğrenildi.

Afet bölgesine gönderilen 30 adet yük treni ile 628 adet yaşam konteyneri, 52 adet seyyar WC, jeneratör, 69 vagon gıda, su, giyim, ısıtıcı, hijyen ve insani yardım malzemesi afet bölgesine nakledildi. Bunların dışında İzmir ve İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesine gidecek yaşam konteyneri yüklemeleri devam ediyor.
Öte yandan, Romanya’da yaşayan vatandaşların hazırladığı 2. yardım treni Marmaray’dan geçerek deprem bölgesine gönderilirken, deprem sonrası Manisa Soma’dan yüklenen 9 vagon kömür treninin de Malatya’ya sevk edildiği bildirildi.

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deprem

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