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TCDD Taşımacılık AŞ, trenlerde HES kodu sorgulamasının kaldırıldığını duyurdu

04.03.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCDD Taşımacılık AŞ, trenlerde HES kodu sorgulamasının kaldırıldığını duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulamasının 3 Mart itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

Şirketin, Twitter hesabında, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:

"İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart 2022 itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir."

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