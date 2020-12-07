TCDD Taşımacılık AŞ'den Çin'e giden ihracat treni hakkında açıklama:

TCDD Taşımacılık AŞ'den, Türkiye'den Çin'e 8 bin 693 kilometre yol katedecek ilk blok ihracat treninin, Kayseri'de yapılan kontrollerinin ardından sorunsuz bir şekilde Sivas'a doğru hareket ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ihracat treninin, başlangıç durağı olan Çerkezköy'den itibaren hiçbir sorun yaşamadan sırasıyla İzmit (Köseköy), Bilecik, Eskişehir, Ankara ve son olarak bugün saat 12.10’da Kayseri'ye ulaştığı ifade edildi.

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol katedecek ilk ihracat treninin, Kayseri'de yapılan kontrollerinin ardından saat 12.50'de Sivas'a doğru hareket ettiği belirtilen açıklamada, trenin, Türkiye sınırlarındaki 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayacağı aktarılarak, yolculuğun planlandığı gibi Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinden Çin'e doğru devam edeceği kaydedildi.

Trenin yurt dışı parkurunun sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geçişi, Kazakistan ve son olarak Çin’in Xi'an şehri olacağı vurgulanan açıklamada, yolculuğun süresinin ise başlangıç noktasından itibaren 12 gün olacağı bildirildi.