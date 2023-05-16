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TCG Anadolu'yu İzmir'de 149 bin 865 kişi ziyaret etti

16.05.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kente 3 Mayıs'ta gelen ve dün ayrılan TCG Anadolu'yu 149 bin 865 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu uğurladı.

Geminin İstanbul'un ardından İzmir'de ziyarete açıldığını hatırlatan Köşger, "149 bin 865 vatandaşımızın ziyaret ederek yoğun ilgi gösterdiği iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldı. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

TCG Anadolu 3 Mayıs'ta Alsancak Limanı'na demirlemiş, dün de römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların eşliğinde planlı bir tatbikata katılmak üzere limandan hareket etmişti.

- TCG Anadolu

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.

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