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TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı

23.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyaret ediliyor.

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Ceyport Liman'ına demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere, Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı.

Gemiyi ziyaret eden Nesrin Dağlı, gazetecilere, Nusret Mayın Gemisi'nin Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dağlı, gemiyi gezerken Çanakkale'de yaşananların insanı duygulandırdığını ifade ederek, herkesin gemiyi gelip görmesi gerektiğini dile getirdi.

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi bugün kentten ayrılacak.

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