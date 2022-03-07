YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TCI Galley'leri, Kanada firması Lynx Air ile uçacak

TCI Galley'leri, Kanada firması Lynx Air ile uçacak

07.03.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lynx Air, filosunu oluşturacak olan 40 adet B737 MAX tipi uçaklarında TCI'nın ürettiği Galley ve Monument tasarımlarını kullanacak

İSTANBUL (AA) - Kanada'nın yeni ve düşük maliyetli (low cost) hizmet sunan hava yolu firması Lynx Air, kabin içi ürünleri için TCI ile anlaştı.

TCI'dan yapılan açıklamaya göre, Calgary merkezli Lynx Air, filosunu oluşturacak olan 40 adet B737 MAX tipi uçaklarında TCI'nın ürettiği Galley ve Monument tasarımlarını kullanacak.

Ağırlık, kalite, fiyat ve performans gibi kriterlerde en iyi çözümü sunan TCI ürünlerinin, "Ultra LowCost Carrier" kategorisinde hizmet veren bir hava yolu firması tarafından tercih edilmesinin TCI'nın ürünlerinde uyguladığı tasarım teknolojisinin uluslararası alanda ciddi bir başarıya ulaştığının göstergesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin 2023 vizyonu havacılık hedefleri doğrultusunda 2010 yılında TUSAŞ, Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin ortak girişimleri sonucu kurulan TCI, kuruluşundan bu yana mühendislik, kalite ve sertifikasyon alanında önemli kilometre taşlarını aşarak 2014 yılında ilk Boeing ve Airbus Program teslimatlarını gerçekleştirdi ve 2015 yılı sonunda Boeing'in global imalatçı listesine girdi.

Dünya havacılığında söz sahibi olan Boeing, Airbus, Stelia gibi şirketlerle yürüttüğü ortak projelerin yanı sıra TCI, Türk Hava Yolları, Sunexpress, Jet Airways, SpiceJet, Azerbaijan Airlines, Donghai Airlines gibi birçok hava yolu şirketi ve leasing firmasının global tedarikçisi konumuna geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Devletten aldığı destekle sürü sahibi olduDevletten aldığı destekle sürü sahibi oldu
Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar ettiMersin'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
13:20
İkindi
16:32
Akşam
19:08
Yatsı
20:27
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yağ tepkisi! "3 kuruş fazla kazanmak için..."

Yağ tepkisi! "3 kuruş fazla kazanmak için..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.