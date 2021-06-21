YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. TDP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe, Erzurum'da partililerle bir araya geldi:

TDP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe, Erzurum'da partililerle bir araya geldi:

21.06.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kutuplaşmayı, çatışmayı, ideolojik ayrışmayı, mezhep ayrışmasını ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu bizim asıl görevimiz, temel düşüncemizdir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "TDP'nin önceliği devlettir, millettir, partimiz ikinci noktadadır." dedi.

Palandöken ilçesindeki bir restoranda partililerle bir araya gelen Gökçe, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'da olmanın ayrı bir heyecanını yaşadığını söyledi.

Partilerinin, Türkiye'de duyulan ihtiyaç nedeniyle doğduğunu belirten Gökçe, ülkede kutuplaşma olduğunu, bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için yola çıktıklarını kaydederek, "TDP'nin önceliği devlettir, millettir, partimiz ikinci noktadadır. Devletimiz güçlü, milletimiz mutlu olmazsa partimizin güçlü oluşunun veya siyaset yapmasının anlamı yoktur. Bizim bakış açımız bu." diye konuştu.

Kutuplaşmayı, çatışmayı, ideolojik ve mezhep temelli ayrışmayı ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayan Gökçe, "Bu bizim asıl görevimiz, temel düşüncemizdir. Alevi'si de Sünni'si de Türk'ü de Kürt'ü de Çerkez'i de Laz'ı da Boşnak'ı da bizim. Hiçbir ayrım yapmadan hiçbir ideoloji yapmadan doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle her yer bizim. Vatandaşımızın mutlu olması adına herkesi kucaklayacağız. Herkesle birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde ülkemizde huzurlu bir gelecek ve yaşamın temelini atmak için yollardayız." ifadesini kullandı.

Her şeyin temelinin huzur, birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrışmadan, çatışmadan, beraber yaşama kültürünü önce oturtacağız. Biz eğer huzuru, barışı ve mutluluğu ülkemize getirirsek ayrışmayı ortadan kaldırırız. Ülkemizde mutsuzluğun asla olmayacağı bir coğrafyada yaşıyoruz. Cennet vatanımız var. Üç tarafı denizlerle bu vatanda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki birlik olalım. İl teşkilatlarımızda kapıyı herkese açık tutacağız. Gelen hiçbir vatandaşımıza hangi kökendensin, mezheptensin, dindensin, geçmişte hangi partiye oy verdin veya hangi siyasi görüşteydin diye asla sormayacağız. 'Biz sizin için ne yapabiliriz' diyeceğiz."

TDP Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik ise partilerinin bu vizyonunu ve anlayışını, Edirne'den Kars'a kadar herkese aşılamak istediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de partilerle bir süre telefonla görüntülü sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Erzurum'da Kovid-19 tedbirleriyle sterilizasyonu korunan merkezde 40 hasta organ nakliyle hayata bağlandıErzurum'da Kovid-19 tedbirleriyle sterilizasyonu korunan merkezde 40 hasta organ nakliyle hayata bağlandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

İmsak
02:44
Sabah
04:40
Öğle
12:22
İkindi
16:19
Akşam
19:54
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DS STORE Bodrum’da açıldı

DS STORE Bodrum’da açıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.