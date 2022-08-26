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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocatepe Anıtı'nı ziyaret etti

26.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocatepe Anıtı'nı ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nı ziyaret etti.

Sarıgül, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri için Afyonkarahisar'a geldi.

Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nı ziyaret eden Sarıgül, partililerle fotoğraf çektirdi.

Sarıgül, ziyaretin ardından gazetecilere, 100 yıl önce büyük mücadeleler verildiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yola çıktığını aktaran Sarıgül, "Yunan ordusunu tam 3 saatte burada büyük bir mağlubiyete uğrattılar. O ruhu, o heyecanı aynı şekilde Türk milleti olarak yaşıyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak 'Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye' diyoruz. Alparslan'lar da bizim, Fatih Sultan Mehmet'ler de bizim, Mustafa Kemal Atatürk'ler de bizim. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Atam sen rahat ol, evlatların her zaman görevde." diye konuştu.

Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e seslenerek şöyle konuştu:

"Siyasiler savaştan yana olmaz, barıştan yana olur. Sayın Miçotakis, Türkiye'miz sana komşu, Amerika'yı bırak, Türkiye'yle komşu olmaya bak. Amerika'nın Yunan adalarında silahlanmasını, NATO'nun Yunan adalarında orantısız olarak silahlanmasını asla doğru bulmuyoruz. Miçotakis'i bir kez daha tarihten 100 sene önceki olduğu gibi uyarıyoruz, Sayın Miçotakis ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Türkiye sana daha yakın, Türkiye ile dost olmanın keyfini yaşa. Biz Yunanistan ile dost olmaktan son derece mutluyuz. Biz savaştan yana değil, barıştan yanayız."

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Afyonkarahisar 100 yıl büyük taarruz

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