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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti

25.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Sarıgül, il başkanlığında yaptığı konuşmada, kentin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Vatanı bölmeye kalkanlara hep karşı durduklarını belirten Sarıgül, Malazgirtliler, Diyarbakırlılar, Trabzonlular, İzmirliler, Edirneliler olarak hep beraber savaştıklarını aktardı.

Şehitler verdiklerini, gazilerin olduğunu ama vatanı böldürmediklerini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Alparslan'ın diktiği bayrağı yere indirmedik. Ezanımızı susturmadık. 951 senedir vatanı koruyoruz. Bu vatan, bu devlet hepimizin. TDP olarak 'Malazgirt'ten Kocatepe'ye, tam bağımsız Türkiye' diyen bir partiyiz. Malazgirt'in anlam ve önemi budur. Bunun için buradayız. 951 sene önce, bu toprakları bize vatan yapan Alparslan Gazi'yi, vatanımızı kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızı korumak için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Seçimler yaklaştıkça daha çok masaların kurulacağını aktaran Sarıgül, "Herkesin ilkelerini ve prensiplerini konuşması lazım. Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma limanıdır. Bu makam siyasi bir makam olmamalı. Vatandaşın derdi olduğunda o makama rahatlıkla gidebilmelidir. TDP olarak siyasi partiler arasındaki iş birliğini ve güç birliğini olumlu karşılıyoruz. Seçimler yaklaştıkça daha birçok dengeler değişebilir. Demokratik parlamenter sistemi savunacak, tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir meclis ve bağımsız bir yargı, TDP'nin en önemli özlemidir." diye konuştu.

Daha sonra Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Sarıgül, burada " genel af" çağrısını yineledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti

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Muş Mustafa Sarıgül

Muş Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

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