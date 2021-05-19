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TDP Genel Başkanı Sarıgül, 19 Mayıs'ta Samsun'da gençlere vaatlerde bulundu:

19.05.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemizin önünü ve gençler sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak. Değişim 19 Mayıs'ta Samsun'dan başladı"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Gençler, söz veriyorum. Hepiniz işe girene kadar asla ve asla Türkiye Değişim Partisine uyumak yok. Ülkemizin önünü ve gençler sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak. Değişim 19 Mayıs'ta Samsun'dan başladı." dedi.

Sarıgül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Sarıgül, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi Samsun'dan başlattığına işaret ederek "Bugün Türkiye Değişim Partisi olarak değişim kadınlarıyla, değişim gençleriyle, il başkanlarımızla, bütün yurttaşlarımızla o noktadayız." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı Atatürk milliyetçiliğini Türkiye Değişim Partisi olarak ilelebet koruyacaklarını ifade eden Sarıgül, Atatürk'e söz verdiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atam, bugünü gençlere emanet ettiniz. Biz de Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki gençler korkmayın, görüşlerinizi, düşüncelerinizi bize söyleyin. Bizi eleştirmekten asla ve asla çekinmeyin, bu ülkenin geleceği sizin, değişimi sizin sağlayacağınıza inanıyorum. Ama bugün gençlere baktığım zaman üzülüyorum. Gençlerin çoğu iş bulamıyor. Gençlerin çoğu ne yazık ki mağdur. Üniversiteye giden gençlerimiz teknolojiden yeteri kadar yararlanamıyorlar. İnternet bağlantısı kuramayan ekonomik nedenlerle gençlerimiz var."

Türkiye Değişim Partisi iktidarında gençlerin üniversiteyi bitirene kadar bütün teknolojik araçlardan ücretsiz yararlanacaklarını söyleyen Sarıgül, internetin tamamen ücretsiz olacağını, Kredi ve Yurtlar Kurumunun isminin "Öğrenci Ağırlama Merkezi" olarak değişeceğini belirtti. Sarıgül, Türkiye'de genç işsizlik sorununu çözeceklerini savunarak şunları kaydetti:

"İşçi gençlerimiz var, köylü gençlerimiz var ve bir de işsiz gençlerimiz var. O işsiz gençlerimiz, benim yüreğimi yakıyor. Bu devirde bir annenin, babanın torunu işsizse o evde mutluluk olması mümkün değil. Gençler, söz veriyorum. Hepiniz işe girene kadar asla ve asla Türkiye Değişim Partisine uyumak yok. Çok çalışacağız, gençler. Azimli ve gayretli olacağız. Değişimi sağlayacağız. Ülkemizin önünü ve gençler sizin önünüzü Türkiye Değişim Partisi açacak. Değişim 19 Mayıs'ta Samsun'dan başladı."

Sarıgül, konuşmasının ardından Bandırma Gemi Müzesi'ni gezdi.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki esnafları da ziyaret ederek sohbet eden Sarıgül, partisinin Samsun İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

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Samsun Namaz Vakitleri 19 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:06
Öğle
12:36
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
21:38

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