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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Balıkesir'de cezaevinin önünde açıklama yaptı:

27.05.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gelin hep birlikte bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış affı' olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim"

BALIKESİR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Gelin hep birlikte bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış affı' olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim." dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sarıgül, mahkumlara af çağrısını yineledi.

Af konusunun siyasi değil, vicdani bir mesele olduğunu belirten Sarıgül, "Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal şartlar, bir af çıkarmayı gerektiriyor. Bu nedenle Bandırma cezaevinin önündeyim." ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinin en temel ihtiyaçları dahi karşılayamadığını savunan Sarıgül, af çıkarmanın kimin işine yarayacağının hesabını yapmadan bu çağrıda bulunduğunu söyledi.

Sarıgül, şöyle devam etti:

"Güzel Türkiye'min vicdanına sesleniyorum. 'Affet Türkiye' diyorum. Haksızlığa uğramışlar için affet. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Özgürlük için, barış için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Yaptığım bu toplumsal af çağrısının destek bulacağına inanıyorum. Bizim insanımız merhametlidir, sevgi doludur, affetmeyi sever, yanlış yapanları affedecek kadar yüce gönüllüdür. Gelin, dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım. Birbirimizi affedelim, helalleşelim. Kin, öfke, haset yolunu değil, af ve bağışlama yolunu tercih edelim. Gelin hep birlikte bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış affı' olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, Finlandiya'da yayın yapan Helsinki Sanomat gazetesine verdiği röportajdaki ifadelerine de değinen Sarıgül, "Devletimizde diplomat olarak görev yapmış birinin ulusal politikalarda kişisel görüşünü anlatmasını esefle karşılıyorum. Umarım ki Cumhuriyet Halk Partisi gerekli işlemleri başlatacaktır." diye konuştu.

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Bandırma Mustafa Sarıgül

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