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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

13.03.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 923'üncü gününde sürüyor.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'daki temasları kapsamında HDP İl Başkanlığı binası önüne geçerek, burada evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.

Sarıgül'ü ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşılayan aileler, evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ziyarette duygulu anlar yaşayan Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ve dünyanın her noktasında silahlar gitsin, barış gelsin diye mücadele veriyoruz. Bu coğrafyadaki bu olumsuzluklar tamamen ABD'nin tezgahıdır. Türkiye'de Kürt yurttaşlarımız ve Türk yurttaşlarımız kardeştir, kalleş olan Amerika'dır. Kesinlikle Kürt anasının ve Türk anasının gözyaşları aynıdır, sadece göz renkleri ayrıdır. Biz bu coğrafyada barışın gelmesi için, evlatların evine dönmesi için elimizden gelen bütün diplomatik temasları yapacağız. Kuruluş amacımız dünyada barışı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

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