TDP Genel Başkanı Sarıgül, Iğdır'da basın mensuplarıyla buluştu:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen bir parti olduklarını belirtti.

Iğdır'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra partililerle görüşen Sarıgül, ardından kentteki bir kafede gazetecilerle bir araya geldi.

Mustafa Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, TDP'nin, sağda ya da solda bir parti olmadığını söyledi.

Partilerinin çizgisinin vicdan, merhamet ve bereket olduğunu ifade eden Sarıgül, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye Değişim Partisi ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen ehil, vicdanlı kadrolara sahip bir partidir. İş başına geleceğiz ve Allah izin verirse Iğdır'ın ve Türkiye'nin sorunlarını tek tek çözeceğiz." dedi.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "helalleşme" sözü hakkındaki fikirlerini sorması üzerine Sarıgül, şunları kaydetti:

"Helalleşmeye hayır dememiz mümkün değildir ama kutuplaşmada, ayrılıkta, helalleşmede mutlaka huzur olması lazım. Biz, Türkiye'mizin kutuplaşmasını, ayrışmasını istemiyoruz, huzur içerisinde kalkınmasını istiyoruz. Bütün partilerin, siyasi görüşlerin bagajları dolu, günah defterleri kabarık, kimsenin kimseye 'helalleşelim ama' deme hakkı olmamalı. Hakkını helal etmek, affetmek kişiler arasında olur, hukukta helalleşme olmaz. Helalleşmek iş yaparak, proje uygulayarak, yurttaşlarımıza ötekisi olmadan hizmet yapmayla, çalışmayla, fakirin fukaranın yanında olmayla, icraat yaparak olmalı."

Sarıgül, "erken seçim ve ittifaklar" konusundaki soruya ise "Biz sorumluluğumuzun bilinci içinde olan bir partiyiz. 'Türkiye yansın, batsın da bir an önce erken seçime gidelim' diye bir mantıkta değiliz. Seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen bir partiyiz, ama mart ayından sonra yapılacak her seçime Allah'ın izniyle hazırız. Demokratik parlamenter sistemi düşünen bir siyasi partiyiz, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yana olan bir siyasi partiyiz." yanıtını verdi.

Gençlere sağduyu çağrısında bulunan Sarıgül, "Hak aramak, haklı olmak ayrı, hakta kalmak ayrı. Şu anda ülkemiz büyük bir sıkıntı içerisinde, büyük bir ekonomik sıkıntı var, ama bunu sokak hareketleriyle çözemeyiz." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, beraberindeki genel başkan yardımcıları Ebubekir Elmalı, Hüseyin Güzel, Şefika Keskin, Aziz Murat Hatipağaoğlu ve İl Başkanı Cengiz Adir ile esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

