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  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi:

09.04.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapacağız. Ekonomik milliyetçilik, başımızın dik, karnımızın tok, sırtımızın da inşallah pek olması demektir"

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapacaklarını söyledi.

Partisinin Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret eden Sarıgül, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sarıgül, ramazan ayının tüm insanlara hayır ve uğur getirmesini temenni etti.

Dünyanın her yerinde silahların yerine barışın hakim olması gerektiğini ifade eden Sarıgül, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Kavga için değil çare için yollarda olduklarını söyleyen Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi mazeret bulmaya değil, Allah'ım izin verirse sorunları tek tek saygıyla, sevgiyle çözmeye geliyor." dedi.

Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için Trakya'ya gelmesini eleştiren Sarıgül, artık Trakya vatandaşlarının market ve pazarlara gidemediklerini savundu.

Parti olarak yapacakları çalışmaları anlatan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Trakya'da yüzü gülmeyen bir tek evladımızı anne, babayı inşallah bırakmayacağız. Gülemeyen yüzleri güldürmek için yollardayız. Tekerleği yeni icat etmeye, süslü püslü sözlere, içi boş projelere gerek yok. Türkiye'nin çaresi üretmektir. Türkiye'nin çaresi kendine yeter bir hale gelmektir, bunun adı da ekonomik milliyetçiliktir.

Ana felsefemiz ekonomik milliyetçiliktir. Çünkü Türkiye Değişim Partisi 'Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye' diyen bir partidir. Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapacağız. Ekonomik milliyetçilik, başımızın dik, karnımızın tok, sırtımızın da inşallah pek olması demektir. Ekonomik milliyetçilik büyük, güçlü ve saygın bir Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik, toprak işleyenin, su kullananın demektir."

Çözüm üretmek için iktidara talip olduklarını ifade eden Sarıgül, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı inşa etmek için yollarda olduklarını belirtti.

Toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Sarıgül, vatandaşların taleplerini dinledi.

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Mustafa Sarıgül

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