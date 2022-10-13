YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Kayseri İl Başkanlığının açılışına katıldı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Kayseri İl Başkanlığının açılışına katıldı:

13.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir siyasi parti genel başkanı olarak hangi ülkeye gitsem attığım her adımı, yaptığım tüm konuşmaları kamuoyu ile paylaşırım"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kayseri'de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Kente gelen Sarıgül, Gültepe Mahallesi'ndeki Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde mahkumlar için af çağrısını yineledi.

Birkaç mahkum yakınıyla burada bir araya gelen Sarıgül, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulunun aldığı kararla Türkiye'de bütün cezaevlerinin önüne giderek af çağrısında bulunduklarını, bunun siyasi değil, vicdani bir talep olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini sorması üzerine Sarıgül, yakın zamanda kendisinin de İngiltere, ABD ve Almanya'ya ziyaret düzenleyeceğini belirtti.

ABD'ye gittiğinde Türkiye'nin menfaatlerini savunacağını aktaran Sarıgül, şöyle konuştu:

"Bir siyasi parti genel başkanı olarak hangi ülkeye gitsem attığım her adımı, yaptığım tüm konuşmaları kamuoyu ile paylaşırım. Hangi ülkeye gidiyorsam Dışişleri Bakanlığına gerekli bilgileri veririm, yetkilileri orada yapacağım temaslar konusunda hem bilgilendiririm hem de onların mihmandarlığından yararlanırım. Çünkü ben oraya gittiğim zaman partimi temsilen gidiyorum. Partimiz de ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi için yollardaysa o zaman genel başkanı da bağımsız hareket edemez. Attığı her adımdan bilgi vermek durumundadır. Bizim partimiz hiçbir dış güçten icazet alan bir parti değildir."

Türkiye'deki yabancı futbolcu kuralının sorulması üzerine ise Sarıgül, ekonomik milliyetçiliği savunduklarını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

Türkiye'de futbol sahalarında yabancı oyuncuların oynadığını ifade eden Sarıgül, "Sahalarda 3 yabancı oynamalı, bayrağımızı taşıyacak, bizim kanımızı taşıyacak 8 Türk futbolcu oynamalı. O gelecek olan 3 yabancı da en kaliteli olmalıdır. Topa vurmasını bilmeyen yabancılar takımlarda oynuyor." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, daha sonra partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

Sarıgül burada, vatani görevini yapmak için askere gidenlerin askerlik süresinde sosyal güvenlik primlerinin mutlaka devlet tarafından yatırılması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandıPolisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ettiMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
af Futbolcu Kayseri Mustafa Sarıgül türkiye değişim partisi ziyaret

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:38
Öğle
12:29
İkindi
15:39
Akşam
18:11
Yatsı
19:27
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.