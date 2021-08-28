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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Sakarya il kongresine katıldı

28.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Sakarya il kongresine katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, haksızlıklara karşı, sisteme karşı başkaldıran bir partidir, dipten gelen bir dalgadır." dedi.

TDP Sakarya 1. Olağan İl Kongresi'ne katılan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, iktidara geldiklerinde "Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı" ile "Engelliler Bakanlığı"nı kuran parti olacaklarını söyledi.

Sarıgül, partilerinde alın teri dökmeyen, emek harcamayan, il başkanlığından gelmeyen hiç kimsenin atama ve tayinle milletvekili olamayacağını anlatarak, "Ülkemizin düzelmesi için önce siyasetin düzelmesi lazım. Siyaset düzelmeden ülkeyi asla ve asla düzeltemezsiniz." dedi.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak yoksulluğu, işsizliği ve haksızlığı yok edeceğiz. Türkiye Değişim Partisi, haksızlıklara karşı, sisteme karşı başkaldıran bir partidir, dipten gelen bir dalgadır. TDP sol bir parti değildir. Atatürk milliyetçiliğini savunan, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek koruyan, inançlara saygılı, laiklikten asla taviz vermeyen, üretimi destekleyen, esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın yanında olan, alın teri ve emeğin hakkını her zaman savunan, evrensel hukuk kurallarına her zaman saygı duyan, hudut ve bayrak birliği diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisidir." ifadelerini kullandı.

Mevcut il başkanı Fahri Yıldız'ın güven tazelediği kongreye, partinin genel başkan yardımcıları, bazı şehirlerden il başkanları ve il yönetiminin yanı sıra Liberal Demokrat Parti, İYİ Parti, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden yöneticiler de katıldı.

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