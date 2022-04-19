YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "genel af" çağrısı:

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "genel af" çağrısı:

19.04.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uyuşturucuya, teröre, kadın cinayetlerine ve çocuk suçlarına karışmamış binlerce kader mahkumu, bayram öncesi genel af beklemekte"

ÇORUM (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Uyuşturucuya, teröre, kadın cinayetlerine ve çocuk suçlarına karışmamış binlerce kader mahkumu, bayram öncesi genel af beklemekte." dedi.

İskilip'te esnafı ziyaret edip vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Sarıgül, Muhtarlar Derneği ile Esnaf Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ettikten sonra partililerle iftarda bir araya geldi.

Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizde 325 bin kader mahkumu var, 275 bin de ne yazık ki yatacak yer var. Kader mahkumları bayram öncesi bir af bekliyor. Özellikle uyuşturucuya, teröre, kadın cinayetlerine ve çocuk suçlarına karışmamış binlerce kader mahkumu, bayram öncesi genel af beklemekte. Türkiye Değişim Partisi olarak bütün siyasi partileri göreve çağırıyoruz, mutlaka genel affı bayramdan önce çıkarmamız lazım. Kader mahkumlarını da sevindirmemizin şart olduğunu görüyorum. Bayram öncesi kardeşlik hukuku için, toplumsal barış için genel affa ihtiyaç var."

İskilip'e siyaset yapmak için gelmediğini ifade eden Sarıgül, TDP'ye gönül veren insanlarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Sarıgül, "Mübarek akşamda siyaset yapılmaz. TDP, kötülemek, karalamak için yollarda değil. Çare bulmak için yollardayız. Dertlere derman olmak için yollardayız." diye konuştu.

Partili yöneticilerden sabah namazında kalkıp, saat 23.00'e kadar insanlarla selamlaşmalarını isteyen Sarıgül, "Örfümüze, töremize, bayrağımıza, toprağımıza bağlı olan, inançlarımıza saygı gösteren bütün yurttaşlarımızla el ele, omuz omuza olmayı Allah bize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana’da hal esnafıyla sahur yaptıDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana’da hal esnafıyla sahur yaptı
Giresunspor-Beşiktaş maçının ardındanGiresunspor-Beşiktaş maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 19 Nisan Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:49
Öğle
12:44
İkindi
16:29
Akşam
19:30
Yatsı
20:56

Çorum Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Salı

Damla Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Poz vermek için ziyaret ediyorlar! Hayatlarını riske atıyorlar

Poz vermek için ziyaret ediyorlar! Hayatlarını riske atıyorlar

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.