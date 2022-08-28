TDP Genel Başkanı Sarıgül'den mahkumlar için af talebi:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kader mahkumları için af taleplerinin olduğunu bildirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Sarıgül, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yaptı.

Sarıgül, Türkiye'yi 9 Nisan'dan bu yana gezdiğini, Ankara'daki dahil 56 cezaevini ziyaret ettiğini belirtti.

Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için af çağrısında bulunduğunu hatırlatan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak siyasi bir talebimiz yok, vicdani bir talebimiz var. Af talebimiz uyuşturucu baronları için değil, kadına taciz için değil, çocuklara taciz için değil, bayrağımıza ve toprağımıza gasbedenler için değil ama kader mahkumları için. Bu kader mahkumları için affet Türkiye'm." ifadesine yer verdi.

- Soruları yanıtladı

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı Ulusal Kurtuluş Savaşı Mücadelesini veremezdik. Ancak TDP olarak camilerimizde, cemevlerimizde, kiliselerimizde, sinagoglarımızda siyaset yapılmasını doğru bulmayız.

Hele hele bir siyasinin bir devlet memurunu muhatap alması mantığını doğru bulmayız. Siyasilerin muhatabı siyasilerdir. Siyasetin muhatabı devlet memurları değildir. Bütün TDP'liler inanç merkezlerine girerken parti rozetlerini çıkaracak ve gönül rozetini takacaktır. Çünkü inançlarımız iktidara ulaşma yolu değildir, Allah'ımıza ulaşma yoludur. Camilerimizde siyaset yapılmasını kesinlikle doğru bulmayız."

CHP'li Gürsel Tekin'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayının CHP'li olması gerektiğine ilişkin açıklamalarını değerlendirmesi istenen Sarıgül, "Sayın Gürsel Tekin zaman zaman doğru ve güzel şeyler söylüyor. Gürsel Tekin'in söylemiş olduğu altılı masa, TDP olarak direkt bizim içerisinde bulunduğumuz bir konu değil. Kamu vicdanına baktığımız zaman, siyasetin genel dokusuna baktığımız zaman Gürsel Tekin'in söylediği doğrudur. O masanın en önemli, en büyük partisi CHP'dir. Gürsel Tekin'in söylediği gibi adayın da CHP'den çıkması kendi açısından son derece önemli ve doğrudur." dedi.

