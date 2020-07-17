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TDP, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeye dikkat çekti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Toplum Destekli Polisler şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekti.Korona virüs ile mücadelede virüsün kapalı alanlarda yayılma hızının artmasını önlemek amacıyla, TDP Ekipleri şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekerek vatandaşların alınan tedbirlere uyulması yönünde bilgilendirdi.

TDP, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeye dikkat çekti

Toplum Destekli Polisler şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekti.
Korona virüs ile mücadelede virüsün kapalı alanlarda yayılma hızının artmasını önlemek amacıyla, TDP Ekipleri şehirlerarası otobüs terminali ve şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeninin önemine dikkat çekerek vatandaşların alınan tedbirlere uyulması yönünde bilgilendirdi.

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