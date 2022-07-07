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TDV, bayramın birinci gününe kadar vekalet yoluyla kurban bağışı alacak

07.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan: - "Vakfımızın görevli ve gönüllüleri, başta Türkiye olmak üzere 82 ülkedeki 375 bölgede kurban kesimi yapmak için yola çıktı"

FIRAT TAŞDEMİR - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 81 ildeki müftülüklerin ve vakfın 1003 şubesinin, bayramın birinci günü mesai bitimine kadar vekalet yoluyla kurban bağışı alacağını söyledi.

Turan, AA muhabirine, vatandaşların TDV'nin "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekaletle kurban organizasyonuna büyük teveccüh gösterdiğini belirtti.

Hayırseverlerin bayramın birinci günü saat 17.00'ye kadar kurban bağışı yapabileceğini duyuran Turan, "Hayırseverlerimiz, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabilmenin yanı sıra mobil bağış uygulamamızdan da kurban vekaletlerini emanet edebilecekler. PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla ise yarın mesai saati bitimine kadar bağış yapabilecekler." dedi.

Kendilerine emanet edilen kurban bağışlarını büyük bir titizlikle yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Turan, "Vakfımızın görevli ve gönüllüleri, başta Türkiye olmak üzere 82 ülkedeki 375 bölgede kurban kesimi yapmak için yola çıktı." ifadesini kullandı.

İzani Turan, 1993'ten bu yana hayırseverlerin dua ve destekleriyle İslami usullere uygun şekilde güven ve emanete riayet şiarıyla vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlıyoruz. Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda kardeşlik köprüleri kuruyor, muhabbet kaleleri inşa ediyoruz." diye konuştu.

Turan, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

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kurban bağışı

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