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TDV Kazakistanlı çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye etti

09.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'da Kur'an eğitimi verilen bazı kursları ziyaret eden TDV gönüllüsü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu: - "Bizi bir arada tutan ve yan yana getiren çok sebeplerimiz var. Biz bunları çoğaltmalıyız ve güçlendirmeliyiz. Bu da ancak köprüler oluşturarak olur"

ALMATI (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde Kazakistan'da 3 bin 515 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ve Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" ile "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde "Derviş" karakterlerini canlandıran yazar-oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, gönüllü olarak dahil oldukları organizasyonda Kazakistan'da Kur'an eğitimi verilen bazı kursları ziyaret etti.

TDV heyeti, şeker ve balon dağıttıkları çocuklara "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Yenişehirlioğlu, AA muhabirine, TDV gönüllüsü olarak bu faaliyetlerde zaman zaman yer aldığını söyledi.

Türki Cumhuriyetler ile kardeşlik bağını güçlendirmenin önemine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Türki Cumhuriyetleri ayakta durmaya çalışıyor, yeni yeni gelişiyor. Türkiye Cumhuriyeti ise ayaklarının üzerinde dik duran güçlü bir devlet. Buradan, bu coğrafyalardan 'abi, hami devlet' gibi görünüyor. Önemli olan bu illiyet bağını kuruyor olmak. 'Biz sizin yanınızdayız. Biz sizin kardeşiniz. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Burası da bizim ata toprağımız.' diyor olmak önemli. Bizi bir arada tutan ve yan yana getiren çok sebeplerimiz var. Biz bunları çoğaltmalıyız ve güçlendirmeliyiz. Bu da ancak köprüler oluşturarak olur."

Yesevi Camisinde Kur'an eğitimi alan çocuklarla bir araya geldiklerini hatırlatan Yenişehirlioğlu, içinde bulunduğu atmosferden etkilendiğini dile getirdi. Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki küçücük çocukların Kur'an eğitimi alıyor olmaları, bizim onlarla tanışmamız, Türkiye'den geldiğimizi öğrenmeleri, Türk bayrağını sallıyor olmaları, bizim onlara hediye ettiğimiz Kur'an-ı Kerimi koltuklarının altına alarak gidiyor olmaları asla unutacakları şey değil. Ailelerine de yansıyan bir şey. Kardeşin, kardeşinin yanında olduğunu hissettiren çalışmalar. O yüzden manevi değeri çok büyük. Giderek daha da büyüyecek çünkü Türkiye Cumhuriyeti bütün gücüyle ve hayırsever vatandaşlarıyla bu köprüleri kurmak için dört bir tarafta çalışıyor."

- "Hediyem Kur'an Olsun Projesi"

TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, 2015'ten bu yana Türkiye ile birlikte 81 ülkede 36 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 305 bin Kur'an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.

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