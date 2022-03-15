YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu

TDV Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini buldu

15.03.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Vakfın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül takdim etmek üzere Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Takdim töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Uluslararası İyilik Ödüllerine layık görülenler, ulusal ve uluslararası alanda farklı dillerde, yaşanmış yaklaşık 500 hikayenin, oluşturulan komisyonlar tarafından titizlikle değerlendirilmesi sonucu belirlendi.

Törende, ödül için açıklanan ilk isim, müzik kariyerinin zirvesindeyken Müslümanlığı seçen, duruşu ve yaptıklarıyla hem Müslüman hem de gayrimüslimlerin kalplerine dokunmayı başaran Yusuf İslam oldu. Yusuf İslam, katılımcılara video mesaj ile seslendi.

Nevşehir Esentepe Mahallesi'nde, ektiği çiçeklerle Taşlıbel Çiçekli Cami'yi herkesin hayran kalacağı bir mekana dönüştüren, çiçeklere çocukların isimlerini vererek, camiyi çocukların severek geldiği bir yer haline getiren cami imam hatibi Ahmet Aydemir de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Sivas'ın Suçatı beldesinde yaşayan ve yaptığı minberleri Türkiye'nin dört bir yanındaki camilere bağışlayan 86 yaşındaki Ali Önder, ödül verilen bir diğer isim oldu.

Afrika'da çeşitli ülkelerde su kuyusu açılması, savaştan etkilenen çocuklara yardım edilmesi faaliyetlerine katılan Gamze Özçelik ile Müslümanlığı seçtikten sonra New York Brooklyn'de 40 gün 40 gece uyuşturucu nöbeti sayesinde birçok batakhanenin kapatılmasını sağlayan kanaat önderi Siraj Wahhaj'a da ödül verildi.

- Vefa ödülleri

Törende, başlattıkları oturma eylemiyle terörün pençesinden çocuklarını kurtaran ve terörle mücadelenin simgelerinden biri haline gelen Diyarbakır anneleri de ödül aldı.

Ayrıca, koronavirüs salgınıyla beraber sokağa çıkma yasağında vatandaşlara hizmet için çalışan Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan valilik, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, milli eğitim müdürlüğü; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile 112 Acil Hizmet Merkezi temsilcilerine ödül verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısıTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısı
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladıYeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Bakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildiBakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildi

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
19:02
Yatsı
20:19
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler anne ve kızı ayırt edemedi! "Bizi kardeş..."

Görenler anne ve kızı ayırt edemedi! "Bizi kardeş..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.