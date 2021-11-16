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TEB Aile Akademisi'nden Hepsiburada bünyesindeki kadın girişimcilere finansal okuryazarlık eğitimi

16.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş birliği kapsamında, TEB Aile Akademisi uzmanları, platformunu bu eğitim için seferber eden Hepsiburada bünyesindeki 2 bin 500 kadın girişimci ve 3 bine yakın kadın çalışana finansal okuryazarlık eğitimleri veriyor

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bünyesinde sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında bugüne kadar 23 bin girişimci kadın ve 50 kadın kooperatifine destek olan Hepsiburada ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, ülke genelinde bireylerin tasarruf bilincinin gelişmesine ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine TEB Aile Akademisi ile katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda TEB, bünyesinde sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında bugüne kadar 23 bin girişimci kadın ve 50 kadın kooperatifine destek olan ve bu sayede iş ortakları arasındaki kadınların oranını yüzde 6'dan yüzde 25'e yükselten alışveriş platformu Hepsiburada ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında, TEB Aile Akademisi uzmanları, platformunu bu eğitim için seferber eden Hepsiburada bünyesindeki 2 bin 500 kadın girişimci ve 3 bine yakın kadın çalışana finansal okuryazarlık eğitimleri veriyor.

TEB Aile Akademisi kapsamında 2012'den bu yana düzenlenen herkese açık ve ücretsiz eğitimlerde katılımcılar, hane halkı gelirinin bütçe ile yönetilmesi, birikim yapılarak hane halkı refahının sağlanması, yatırımların değerlendirilmesi gibi konularda bilgilendiriliyor. Bu eğitimlerle bireylerin gelirlerini, tasarruflarını ve yatırımlarını en uygun şekilde değerlendirerek bütçelerini daha verimli bir şekilde yönetebilme yetkinliğine sahip olması amaçlanıyor.

- 5 bini aşkın kadın girişimci ve çalışana finansal okuryazarlık eğitimi

TEB, ülke genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle toplumun tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması, bu alışkanlığın tabana yayılması ve finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalar yapıyor. TEB ve Hepsiburada'nın yeni iş birliğiyle de, Hepsiburada platformu üzerinden verilen eğitimler sayesinde, 5 bini aşkın kadın girişimci ve çalışanın daha finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmesi destekleniyor.

Toplumun finansal okuryazarlık konusunda kat ettiği mesafeyi görmek ve finansal araçlara erişim durumunu tespit edebilmek için 2013'ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi hazırlayan TEB, 2020 yılı endeks verilerini de açıkladı. Verilere göre, eğitimler sonucunda 2013'te kadınlarda yüzde 56,9 olan finansal okuryazarlık oranı 2020'de 59,1'e yükseldi. Türkiye Finansal Okuryazarlık Endeks değeri 2013'te yüzde 59,8 iken, 2020'de yüzde 60,8'e çıktı. Finansal erişim endeksi ise, 2013 yılında 31,5 olarak hesaplanırken, 2020'de 45,9 olarak ölçüldü. Veriler son bir yılda finansal hizmetlerin tüketiciler tarafından kullanılma oranında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor.

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