TEB Başkanı Çolak'tan Kovid-19 ile mücadelede ilaç kullanımı açıklaması:

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, ibuprofen etken maddeli ilaçların hastalığı kötüleştirdiği iddialarının bilimsel olmadığını belirtti.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ilaç kullanımına ilişkin spekülatif haberlerin yayıldığını anımsatarak bilgi kirliliğinin halk sağlığının önündeki en büyük engellerden birisi olduğunu vurguladı.

İbuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçların, Kovid-19'u olumsuz etkileyeceği konusunda kamuoyunda önemli bir endişe oluşturulduğuna işaret eden Çolak, "İbuprofen ilaç etken maddesini içeren ilaçların kullanımı ile Kovid-19'un kötüleşmesi arasında bağlantı kuran herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Çolak, bu sebeple hastaların, tedavi rehberlerine uygun olarak, onaylanmış ürün bilgilerine göre NSAİ ilaçları (ibuprofen gibi) kullanmaya devam etmelerini önerdi.

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörleri ve ARB grubu ilaçlarla ilgili yer alan bilgilerin de hastaların endişe duymalarına yol açtığını aktaran Çolak, "Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle ADE inhibitörleri ve ARB grubu tansiyon ilaçları ile tedavinin sonlandırılmasına ilişkin klinik veya bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu ilaçları kullanan hastalarımız, doktorları tarafından ilaçları değiştirilmedikçe mevcut tedavilerine aynı şekilde devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.