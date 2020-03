TEB Başkanı Çolak'tan Kovid-19 ile mücadelede ilaç kullanımı açıklaması:

- "Kovid-19'dan korunmak için ilaç kullanmayı bırakmayın"

TEB Başkanı Çolak, yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için hidroksiklorokin kullanılması gerektiğine ilişkin açıklamalar üzerine, ilaçta bir talep yoğunluğu oluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ilaç Kovid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş kişilerin tedavisinde yer alan ilaçlardan birisidir. Hidroksiklorokin çeşitli yan etkileri olan ve çeşitli ilaçlarla etkileşimi bulunan bir etken madde olup bilinçsiz kullanımı pek çok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu ilacın suistimalinin ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi amacı ile Sağlık Bakanlığımız, ilacın hastalara sunumunu denetime tabi hale getirilmiştir.

Kovid-19'dan korunmak için bilgi kirliliği yaratanlara itibar etmeyin. Kişisel tedbirlerinizi alın ve mümkün oldukça evden çıkmayın, kalabalık ortamlardan kaçının. Kovid-19'dan korunayım derken, ilacınızı kullanmayı bırakmayın ve kullanmayarak yaratacağınız olası sorunlarla boğuşmayın. Her ilacın her hastalıkta kullanılmadığını, her ilacın kendisine özgü olarak hastalıklarda yararları ve kullanımlarına bağlı riskleri barındırdığını unutmayın."