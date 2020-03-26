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  4. TEB Başkanı Çolak'tan Kovid-19 ile mücadelede ilaç kullanımı açıklaması:

TEB Başkanı Çolak'tan Kovid-19 ile mücadelede ilaç kullanımı açıklaması:

ANKARA HABERLERİ  | 26.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

"İbuprofen etken maddesini içeren ilaçların kullanımı ile Kovid-19'un kötüleşmesi arasında bağlantı kuran herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır"

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, ibuprofen etken maddeli ilaçların hastalığı kötüleştirdiği iddialarının bilimsel olmadığını belirtti.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ilaç kullanımına ilişkin spekülatif haberlerin yayıldığını anımsatarak bilgi kirliliğinin halk sağlığının önündeki en büyük engellerden birisi olduğunu vurguladı.

İbuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçların, Kovid-19'u olumsuz etkileyeceği konusunda kamuoyunda önemli bir endişe oluşturulduğuna işaret eden Çolak, "İbuprofen ilaç etken maddesini içeren ilaçların kullanımı ile Kovid-19'un kötüleşmesi arasında bağlantı kuran herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Çolak, bu sebeple hastaların, tedavi rehberlerine uygun olarak, onaylanmış ürün bilgilerine göre NSAİ ilaçları (ibuprofen gibi) kullanmaya devam etmelerini önerdi.

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörleri ve ARB grubu ilaçlarla ilgili yer alan bilgilerin de hastaların endişe duymalarına yol açtığını aktaran Çolak, "Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle ADE inhibitörleri ve ARB grubu tansiyon ilaçları ile tedavinin sonlandırılmasına ilişkin klinik veya bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu ilaçları kullanan hastalarımız, doktorları tarafından ilaçları değiştirilmedikçe mevcut tedavilerine aynı şekilde devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kovid-19'dan korunmak için ilaç kullanmayı bırakmayın"

TEB Başkanı Çolak, yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için hidroksiklorokin kullanılması gerektiğine ilişkin açıklamalar üzerine, ilaçta bir talep yoğunluğu oluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ilaç Kovid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş kişilerin tedavisinde yer alan ilaçlardan birisidir. Hidroksiklorokin çeşitli yan etkileri olan ve çeşitli ilaçlarla etkileşimi bulunan bir etken madde olup bilinçsiz kullanımı pek çok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu ilacın suistimalinin ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi amacı ile Sağlık Bakanlığımız, ilacın hastalara sunumunu denetime tabi hale getirilmiştir.

Kovid-19'dan korunmak için bilgi kirliliği yaratanlara itibar etmeyin. Kişisel tedbirlerinizi alın ve mümkün oldukça evden çıkmayın, kalabalık ortamlardan kaçının. Kovid-19'dan korunayım derken, ilacınızı kullanmayı bırakmayın ve kullanmayarak yaratacağınız olası sorunlarla boğuşmayın. Her ilacın her hastalıkta kullanılmadığını, her ilacın kendisine özgü olarak hastalıklarda yararları ve kullanımlarına bağlı riskleri barındırdığını unutmayın."

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Anahtar Kelimeler:
İlaç koronavirüs TEB Başkanı Erdoğan Çolak

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