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TEB'den Hepsiburada iş birliği ile kadın girişimcilere bankacılık desteği

31.12.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Destek kapsamında Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan kadın girişimcilere sözleşme süresi boyunca ilk çek karnesi ücretsiz verilecek. Aylık 20 adet havale 10 adet de EFT işleminden ücret alınmayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında, Hepsiburada üzerinden satış yapan kadın girişimcilere özel olarak hazırladığı avantajlı paket ile bankacılık işlemlerinde kolaylık sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kadın Bankacılığı ile iş hayatındaki kadınları işletmelerini büyütebilmeleri için gereken bilgiye ulaşma, yeni pazarlara erişim, finansa erişim, networking kurma gibi önemli konularda destekleyen TEB, kadın girişimciler için yeni bir destek paketini hayata geçiriyor.

TEB'in Hepsiburada üzerinden satış yapan girişimci kadınlara özel olarak hazırladığı ve bankacılık işlemlerinde kolaylıklar sağlayan avantajlı paket kapsamında Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan kadın girişimcilere sözleşme süresi boyunca ilk çek karnesi ücretsiz olarak verilecek. Aylık 20 adet havale 10 adet de EFT işleminden ücret alınmayacak. Kredi kullanımlarında ise indirimli faiz oranları uygulanacak.

- Takas çeki ücretinde yüzde 50 indirim

30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacak paket kapsamında, altı ay boyunca takas çeki ücretinde yüzde 50 indirim yapılacak ve kart aidatı muafiyeti sağlanacak. Kadın girişimcilere POS fiyatlamasında ise avantajlı oranlar uygulanacak. Paket kapsamındaki avantajlar Hepsiburada satıcısı olarak yer alan şahıs şirketleri ve şirket sermayesinin yüzde 51’nin kadın girişimciye/girişimcilere ait olduğu işletmeler için geçerli olacak.

- Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor projesi TEB'in desteğiyle güçleniyor

Hepsiburada'nın 2017 yılında, dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümede kadınların ekonomiye katılımlarını ve e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek için hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında girişimci kadınlara özel komisyon indiriminden pazarlama desteğine, kargo ve fotoğraf çekimi avantajlarından e-ticaret eğitimlerine pek çok destek sağlanıyor. Bugüne kadar 24 binden fazla girişimci kadına destek sağlayan program kapsamında, girişimci kadınların finansal olarak da desteklenmesini sağlamak için başlatılan Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor projesi şimdi TEB'in desteğiyle güçleniyor.

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