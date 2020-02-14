Tecavüz skandalı sonrası flaş karar

Tecavüz skandalı sonrası Nathalie Pechalat başkan adayı oldu

Tecavüz skandalına sinirlendi, başkan adayı oldu

Fransa'da gündem haline gelen tecavüz skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransa Buz Sporları Federasyon Başkanı Didier Gailhaguet, hakkında çıkan taciz haberlerinin ardından görevinden istifa etti.

Fransız sporcuların istifa etmesi için isyan başlattığı federasyon başkanı pes etti... Tecavüzcü antrenörleri korumakla suçlanan başkan, araya Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun da girmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Eski buz patenci Sarah Abithol’un 44 yaşındaki yayınladığı otobiyografisinde yer alan “Antrenörlerim tarafından tecavüze uğradım” şeklindeki ifadelerinin ardından diğer buz patencilerin de benzer açıklamaları, Didier Gailhaguet’in görevini bırakmasına neden olmuştu.

Sarah Abitbol eski antrenörü tarafından 15-17 yaşları arasında defalarca tecavüze uğradığını ve bu durumun yöneticiler tarafından da bilindiğini ancak olayın üstünü kapattıklarını açıklamıştı.

Bu itiraflar bir anda Fransa'nın gündemine otururken tecavüz haberlerinin üstünü kapatan Didier Gailhaguet'e çok sert tepkiler geldi.

Gailhaguet, araya Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun da girip 'istifa etmelisin' sözlerinin ardından görevini bıraktı ve kayıplara karıştı.

Fransız eski sporcu Nathalie Pechalat ise bu haberlere isyan ederek Fransa Buz Sporları Federasyon Başkanlığı için adaylığını ortaya koydu.

2011 ve 2012 yıllarında Avrupa şampiyonu olan, 2012 ve 2014'te Dünya şampiyonasında bronz madalya kazanan Pechalat, spordan gelen birisinin başkan olması gerektiğini ve kadın dayanışması için kendisinin aday olduğunu açıkladı.

Tecavüz itiraflarından sonra Nathalie Pechalat, ilk tepki gösterenlerden birisi olmuştu. Diğer sporcuların da 36 yaşındaki Pechalat'ı desteklediği belirtiliyor.