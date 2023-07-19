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  4. Tecavüzden yargılanıyordu, beraat etti imzayı attı! Benjamin Mendy'nin yeni takımı belli oldu

Tecavüzden yargılanıyordu, beraat etti imzayı attı! Benjamin Mendy'nin yeni takımı belli oldu

19.07.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında ortaya atılan cinsel istismar iddiaları nedeniyle 2 yıldır futboldan uzak olan tecrübeli futbolcu Benjamin Mendy'nin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen ve tecavüz suçlamasıyla iki yıldır futboldan uzak olan tecrübeli futbolcu Benjamin Mendy futbola geri döndü. Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'ten yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

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Özellikle Fransız ekibi Monaco'da gösterdiği performansla beraber 2017'de 57.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Manchester City'e transfer olan ancak pandemi zamanında cinsel istismar uyguladığı iddia edilerek mahkemelik olan Benjamin Mendy'nin suçlarından aklandığı açıklanmıştı.

BERAAT ETTİ!

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Fransız futbolcu Benjamin Mendy 8 tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada 6 suçlamadan ve 1 cinsel taciz suçlamasından oy birliğiyle beraat ederken, 28 yaşındaki futbolcu bu karar sonrası gözyaşlarına boğuldu. 6 suçlamadan aklanan Mendy ile ilgili kalan 2 iddia için ise mahkeme devam edecek.

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