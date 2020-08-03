Tecavüze uğradıklarını cesurca açıklayan ve tecavüz mağdurlarına destek veren ünlüler!

Queen Latifah küçük bir çocukken bir bebek bakıcısı tarafından tecavüze uğradığını 20'li yaşlardan sonra açıkladı. Bu olayı atlatabilmek için uzun yıllar terapi görmüş.

Kesha ise prodüktörü tarafından senelerce tecavüze uğradığını 2012 yılında açıkladı. Kesha, daha sonra suçlu duruma düşen taraf olmuştu.

2015 yılında kaybettiğimiz ABD'li rockçı Scott Weiland, 12 yaşındayken üst sınıflardan bir öğrenci tarafından tecavüze uğramış.

Popun kraliçesi Madonna New York'ta bir inşaatın çatısında henüz 19 yaşındayken tecavüze uğramış.

Onları ve renkli hayatlarını çok özeniyor, yaşadığımız sıkıntıların birçoğunu onların yaşamayacağını düşünüyoruz. TV'de sinemalardan, şarkılarından ya da gündem olmuş haberlerden tanıyoruz genelde onları... Fakat özel hayatlarında ne yaşadıklarını ve başlarına ne geldiğini bilmiyoruz. Aşağıda listelediğimiz 15 yabancı ünlü de tecavüze uğradı ve bunu dile getirdikten sonra hayatları değişti. Bu ünlüler geçmişte yaşadıkları acılardan dolayı tecavüz mağdurlarına destek vermeye başladı..

Tim Roth'da yakın akrabalarından birisinin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen isimlerden. Akrabasının ismini vermeyen Tim Roth sadece bu akrabasının annesi ya da babası olmadığını söylemiş.

Ashley Judd kendi otobiyografisini kaleme aldığı kitabında 16 yaşındayken, sistematik olarak tecavüze uğradığını anlattı. Tecavüze uğradığı sırada birilerinin de onları izlediğini de eklemiş.

Rita Haywort, daha ergenlik yaşlarındayken babasının yıllarca tecavüzüne uğramış. Tecavüzün ne demek olduğunu bilmeyen Rita Haywort olayı çok geç anlamış.

Gabrielle Union henüz 19 yaşındayken bir ayakkabı mağazısında çalışırken aynı mağazanın farklı bir şubesinde çalışan bir işçi tarafından tecavüze uğramış.

1954 doğumlu Oprah Winfrey'e, dokuz yaşındayken bir akrabası tecavüz etmiş.

Rapçi Chris Brown, henüz 8 yaşındayken 14 - 15 yaşlarında bir genç kız tarafından tecavüze uğramış.

Tyler Perry ise küçükken arkadaşının annesi, kilisede bir papaz ve hastanedeyken bir hemşire tarafından tecavüze uğramış.

1964 doğumlu aktrist Teri Hatcher henüz daha 5 yaşındayken amcasının tecavüzüne uğramış. Bu olay 3 - 4 yıl devam ettikten sonra tecavüzün ne olduğunu anlamaya çalışırken ailesine durumu anlatmış. Teri Hatcher'ın şikayeti üzerine ise amcası 14 yıl hapis yatmış.

Shia LaBeouf IAMSORRY adlı performansı sırasında tecavüze uğradığını söylüyor: ”Olay olduğunda kapının dışında duran erkek arkadaşıyla gelmiş bir kadın bacaklarımı 10 dakika boyunca kamçıladı ve ardından kıyafetlerimi çıkardı ve bana tecavüz etti.”

1986 doğumlu ABD'li şarkıcı Lady Gaga, henüz 19 yaşındayken bir müzik yapımcısı tarafından tecavüze uğramış. Gaga, 2013 yılında çıkarttığı Artpop albümündeki Swine şarkısında da bu olayı anlatıyor.



