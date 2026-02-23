SPOR

Tecrübeli oyuncu Caner Erkin rekora koşuyor! Yine kırmızı kart gördü

Trendyol 1. Lig’de Sivasspor deplasmanına çıkan Sakaryaspor’da Caner Erkin şoku yaşandı. İlk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarı kartını gören tecrübeli futbolcu oyun dışında kaldı. 37 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor formasıyla 12. maçında 4. kez kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig’de Sivasspor deplasmanına çıkan Sakaryaspor’da Caner Erkin şoku yaşandı. İlk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarı kartını gören tecrübeli futbolcu oyun dışında kaldı.

12 MAÇTA 4 KIRMIZI

Tecrübeli oyuncu Caner Erkin rekora koşuyor! Yine kırmızı kart gördü 1

37 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor formasıyla 12. maçında 4. kez kırmızı kart görerek dikkat çekti.

1. HAFTA
Bandırmaspor-Sakaryaspor - Caner Erkin, maçın 55. dakikasında hakaretten dolayı kırmızı kart ile cezalandırıldı. Tecrübeli futbolcu, gördüğü kırmızı kartın ardından Iğdır FK ve Bodrumspor maçlarında cezası nedeniyle forma giymedi.

7. HAFTA
Pendikspor-Sakaryaspor: Pendikspor'un 4-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın 76. dakikasında Caner Erkin kırmızı kart gördü ve Sivasspor maçında kadro dışı kaldı; Sarıyerspor, Adana Demirspor, Keçiörengücü, Vanspor maçlarında cezası nedeniyle forma giymedi.

15. HAFTA
Sakaryaspor-Ümraniyespor: Sakaryaspor'un Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın 52. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Tecrübeli futbolcu Esenler Erokspor, Hatayspor, Çorum FK ve Manisa FK maçlarında cezası nedeniyle yer almadı.

27. HAFTA
Sivasspor-Sakaryaspor maçının 45+2. dakikasında Caner Erkin, maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

