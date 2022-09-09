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TED Bandırma Koleji törenle açıldı

09.09.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TED Bandırma Koleji törenle açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kolejin kampüsünde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, TED Kolejinin eğitim alanında uzun yıllardır hizmet eden bir marka olduğunu söyledi.

Şıldak, okulun Bandırma'da açılması dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, "Bandırma'da bu okulun açılacağını duyduğumda ben de çek heyecanlandım. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da okulun kalite standartlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütü olma sorumluluğunu taşıdıklarını dile getirdi.

Milli şuurdan uzaklaşmadan yabancı dilde eğitim vermenin önemine değinen Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun için birinci hedefimiz ülkenin her tarafına meşalemizi taşımak. İkinci olarak sadece imkanı olan insanları değil, imkanı olmayan insanları düşünmek. Hem okullarımızda hem de genel merkez olarak burs veriyoruz. İlkokuldan aldığımız öğrencilerimizi, mali imkanı yeterli olmayan evlatlarımızı üniversitenin sonuna kadar okutuyoruz. Bugün yaklaşık 4 bin evladımıza el uzatıyoruz. Bu milletin evlatları bize emanettir. Kaynağı harcadığımız kadar çıktıya muhtaç olduğumuzu unutmayalım. Eğitimde sosyal adaleti sağlamak için imkanı olmayan çocuklarımızı nitelikli eğitmemiz gerekir. Bizim eğitim derneğimizdeki sistem şudur, değerleri, inancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz."

Açılış kurdelesi ve pastanın kesilmesinin ardından katılımcılar okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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