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TED Edirne Koleji Kurucusu İba sanal maratonundaki derecesiyle onlarca öğrenciye umut oldu

29.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TED Edirne Koleji Kurucusu İba sanal maratonundaki derecesiyle onlarca öğrenciye umut oldu

EDİRNE (AA) - Türkiye Eğitim Derneği (TED) Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, yardımseverlik koşusundaki derecesiyle 61 çocuğun 1 yıllık eğitiminin karşılanacağı yardımı topladı.

TED Edirne Kolejinden yapılan açıklamada, "İyilik Peşinde Koş Platformu" aracılığıyla imkanı olmayan öğrencilere burs sağlamak amacıyla düzenlenen yardımseverlik koşusu sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

TED Edirne Kolejinin yardımseverlik koşusuna hem kurumsal hem de bireysel olarak katılım gösterildiğini bu sanal koşuda TED Edirne Koleji ve Kurucusu İba'nın en çok bağışa ulaşan 107 bin koşucu arasında 10'uncu olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, İyilik Peşinde Koş Platformu'nun sivil toplum kuruluşlarının projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik koşusu web platformu olduğunu belirtti.

TED olarak bu platforma dahil olup ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla bağış toplandığını vurgulayan İba, "Dün sonuçlar paylaşıldı, en çok bağışa ulaşan 107 bin kişi de en çok bağışçıya ulaşan 10. kişi olmuşum. Bununla gurur duyuyoruz. 61 çocuğa bir yıllık eğitim ücretini karşılayacak şekilde imkan sağladık." ifadelerini kullandı.

İba, bu koşuya katılarak Edirne'de yardımseverlik fitilini yaktığını, kendisini destekleyenlerle onlarca çocuğa hep birlikte Edirnelilerle katkı sağlamış olduğunu kaydetti.

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