Tedarik zinciri finansmanı için imzalar atıldı

Malatya Ticaret Borsası (MTB), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için Ziraat Bankası’nın “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” projesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Ziraat Bankası’nın “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” projesi için TOBB ile yapılan imza töreninin ardından imzalar bu kez de Malatya Ticaret Borsası üyeleri için atıldı. Malatya Ticaret Borsası üyelerinin faydalanması için imzalanan protokol programına MTB Başkanı Ramazan Özcan, MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Ziraat Bankası Bölge Müdürü İlker Ayhan ve Ziraat Bankası Malatya Şube Müdürleri katıldı. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde en önemli noktanın finansmana erişim ve güven olduğunu kaydeden MTB Başkanı Ramazan Özcan, üyelerine ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret ve kolay finansman imkânı için Ziraat Bankası ile güçlerini birleştirdiklerini ifade etti. İçinde bulundukları bu dönemde Ziraat Bankasının “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” projesinin oda üyeleri için büyük önem arz ettiğini belirten Özcan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü birlikte yapmış olduğu çok sayıda projeye bir yenisini daha ekledi. Böylesi bir dönemde Ziraat Bankasının üyelerimize sağlayacağı avantajlar ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Tahsilat riskini azaltan, özel vade ve fiyat avantajı sunan bu proje ile üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığı da korunacak ve sonuçta tüm ekonomi de bundan olumlu etkilenecektir. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Ziraat Bankası Bölge Müdürü İlker Ayhan ise projenin ürün alım ve satımında hem kolay finansman hem de güvenli ticaret imkanı oluşturacağını ifade ederek, “Uygulama ile alıcılar ve satıcılar arasında bir tedarik zinciri kurulmuş olacaktır. Üye işyerleri ve Ziraat Bankası‘nın kurumsal kart altyapısı üzerinde özel fiyatlama ve vade avantajları ortaya çıkacaktır. Alıcı ve satıcı kendi arasındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapabileceklerdir” diye konuştu.

