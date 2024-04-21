Tedavi için İtalya'ya gitmişti.... Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş spor salonundan paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde açıklanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi geniş kadrosunda yer alan Zehra Güneş'in bir süredir sakat olduğu ifade edilmişti.

Tedavi için İtalya'ya giden Vakıfbank oyuncusu, spor salonundan antrenman videosu paylaştı.

Güneş'in kusursuz fiziği dikkat çekti. Sosyal medyada ünlü voleybolcuya hayranları tarafından yorum yağdı.

Güneş'e "Sıkı çalışıyor", "Karar vermiş tüm pasör çaprazlarını hayata küstürecek güneşim", "Her haliyle güzel", "Zayıflamış mı? yoksa bana mı öyle geldi" gibi yorumlar yapıldı.









