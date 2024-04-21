MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tedavi için İtalya'ya gitmişti.... Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş spor salonundan paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Tedavi için İtalya'ya gitmişti.... Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş spor salonundan paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 08:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank forması giyen Zehra Güneş, son olarak sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine gitmişti. Milli voleybolcu, tedavisinin devam ettiğini belirtmişti. Ünlü voleybolcu Instagram hesabından antrenman yaptığı anları paylaştı. Güneş, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Tedavi için İtalya'ya gitmişti.... Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş spor salonundan paylaştı! Fiziğiyle dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde açıklanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi geniş kadrosunda yer alan Zehra Güneş'in bir süredir sakat olduğu ifade edilmişti.

Tedavi için İtalya'ya giden Vakıfbank oyuncusu, spor salonundan antrenman videosu paylaştı.

zehraaaa2

Güneş'in kusursuz fiziği dikkat çekti. Sosyal medyada ünlü voleybolcuya hayranları tarafından yorum yağdı.

zehraaaaa5

Güneş'e "Sıkı çalışıyor", "Karar vermiş tüm pasör çaprazlarını hayata küstürecek güneşim", "Her haliyle güzel", "Zayıflamış mı? yoksa bana mı öyle geldi" gibi yorumlar yapıldı.

zehragüneşşşş

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da yine olaylı bir bölüm! O yarışmacı sinir krizi geçirdiSurvivor'da yine olaylı bir bölüm! O yarışmacı sinir krizi geçirdi
Reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!Reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Filmlerinde figürandı... Tatlıses'ten ilk açıklama geldiFilmlerinde figürandı... Tatlıses'ten ilk açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş Oyuncu antre
En Çok Okunan Haberler
Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

AK Parti'den CHP'ye geçti, yeni başkan araçları sergiledi!

Filmlerinde figürandı... Tatlıses'ten ilk açıklama geldi

Filmlerinde figürandı... Tatlıses'ten ilk açıklama geldi

Bir ilde ekmek fiyatı 2 liraya düştü! Firmadan şaşırtan gerekçe

Bir ilde ekmek fiyatı 2 liraya düştü! Firmadan şaşırtan gerekçe

17 üniversiteden ortak bildiri! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

17 üniversiteden ortak bildiri! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Azerbaycanlı iş adamı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusuna lüks otomobil hediye etti!

Azerbaycanlı iş adamı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusuna lüks otomobil hediye etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.