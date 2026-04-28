SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! "İşlerin bu noktaya gelmesi..."

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’den ayrılığının beklenmedik olduğunu açıkladı. Deneyimli teknik adam, sözleşme uzatma görüşmeleri sürerken gelen kararın üzücü olduğunu belirtti.

Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! "İşlerin bu noktaya gelmesi..."
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada ayrılık sürecine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, yaşanan gelişmelerin kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti.

AYRILIK KARARI SÜRPRİZ OLDU

Tedesco dan ayrılık sonrası ilk açıklama! "İşlerin bu noktaya gelmesi..." 1

Görevden alınma sürecine değinen Tedesco, kulüple yaptığı görüşmelerin seyrine dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" sözleriyle yaşanan ani değişimi gözler önüne serdi.

"İŞLERİ FARKLI ELE ALDIK"

Tedesco dan ayrılık sonrası ilk açıklama! "İşlerin bu noktaya gelmesi..." 2

Futbol dünyasındaki hızlı dönüşüme de değinen Tedesco, planlarının uzun vadeli olduğunu belirtti. "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik." ifadelerini kullanan teknik adam, projelerinin yarım kaldığını ima etti.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Tedesco dan ayrılık sonrası ilk açıklama! "İşlerin bu noktaya gelmesi..." 3

Ayrılığın kendisinde yarattığı etkiyi de paylaşan Tedesco, "İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum." diyerek sürecin kendisi adına hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.