Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! "İşlerin bu noktaya gelmesi..."

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada ayrılık sürecine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, yaşanan gelişmelerin kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti.

AYRILIK KARARI SÜRPRİZ OLDU

Görevden alınma sürecine değinen Tedesco, kulüple yaptığı görüşmelerin seyrine dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" sözleriyle yaşanan ani değişimi gözler önüne serdi.

"İŞLERİ FARKLI ELE ALDIK"

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Futbol dünyasındaki hızlı dönüşüme de değinen Tedesco, planlarının uzun vadeli olduğunu belirtti. "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik." ifadelerini kullanan teknik adam, projelerinin yarım kaldığını ima etti.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Ayrılığın kendisinde yarattığı etkiyi de paylaşan Tedesco, "İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum." diyerek sürecin kendisi adına hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.