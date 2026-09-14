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Tedesco'nun Bologna'sı yine kaybetti! Resmen kabusu yaşıyor

Serie A'nın 4. haftasında Napoli, Bologna'yı 1-0 mağlup ederek iki maçlık yenilgi serisine son verdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna ise 4 hafta sonunda yalnızca 1 puan toplayabildi.

Tedesco'nun Bologna'sı yine kaybetti! Resmen kabusu yaşıyor
Burak Kavuncu

İtalya Serie A'da Napoli ile Bologna, 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf, rakibini 1-0 mağlup eden Napoli oldu.

NAPOLİ 2 HAFTALIK HASRETİ BİTİRDİ

Tedesco nun Bologna sı yine kaybetti! Resmen kabusu yaşıyor 1

Ligde son iki maçında Como ve Inter karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Napoli, Bologna galibiyetiyle kötü gidişatını sonlandırdı.

Antonio Conte'nin ekibi aldığı 3 puanla ligdeki puanını 6'ya yükseltti.

TEDESCO'NUN BOLOGNA'SI DİBE DOĞRU

Tedesco nun Bologna sı yine kaybetti! Resmen kabusu yaşıyor 2

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna ise sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Napoli deplasmanından da puansız dönen Bologna, geride kalan 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı. İtalyan ekibi, bu sonuçla birlikte yalnızca 1 puanda kaldı.

BOLOGNA'NIN SIRADAKİ RAKİBİ TORİNO

Napoli, gelecek hafta Fiorentina deplasmanında 3 puan arayacak. Bologna ise taraftarı önünde Torino'yu ağırlayarak kötü gidişata son vermeye çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bologna FC 1909 SSC Napoli fenerbahçe Domenico Tedesco
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