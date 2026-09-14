Tedesco'nun Bologna'sı yine kaybetti! Resmen kabusu yaşıyor

İtalya Serie A'da Napoli ile Bologna, 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf, rakibini 1-0 mağlup eden Napoli oldu.

NAPOLİ 2 HAFTALIK HASRETİ BİTİRDİ

Ligde son iki maçında Como ve Inter karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Napoli, Bologna galibiyetiyle kötü gidişatını sonlandırdı.

Antonio Conte'nin ekibi aldığı 3 puanla ligdeki puanını 6'ya yükseltti.

TEDESCO'NUN BOLOGNA'SI DİBE DOĞRU

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna ise sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Napoli deplasmanından da puansız dönen Bologna, geride kalan 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı. İtalyan ekibi, bu sonuçla birlikte yalnızca 1 puanda kaldı.

BOLOGNA'NIN SIRADAKİ RAKİBİ TORİNO

Napoli, gelecek hafta Fiorentina deplasmanında 3 puan arayacak. Bologna ise taraftarı önünde Torino'yu ağırlayarak kötü gidişata son vermeye çalışacak.