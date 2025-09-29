Tedesco’nun ‘‘Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız.’’ sözleri üzerine Volkan Demirel'den Gökhan Gönül açıklaması!

Fenerbahçe’de yeni seçilen Sadettin Saran yönetiminin ilk icraatı görevine yeni getirilen yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile yolları ayırmak oldu. Sarı lacivertlilerde yaşanan bu gelişmenin ardından NOW ekranlarında Volkan Demirel’den olay yaratacak açıklamalar geldi.

‘‘TEDESCO’YA SORMAK LAZIM…’’

Tedesco'nun Gökhan Gönül açıklaması sırasında Zeki Murat Göle'yi övdüğü sekansa vurgu yapan Volkan Demirel, "Başkasını överek Gökhan Gönül hakkında mesaj vermeye çalışmak doğru değil bence. İlla ki bir şeyler yaşanmış ki yollar ayrıldı. Bunun öncesi var mıydı, bu karar neden bu kadar ani alındı, bunları Tedesco’ya sormak lazım. En doğru cevabı o verecektir" dedi.

‘‘GÖKHAN GÖNÜL HAKKINDA BİLDİĞİM…’’

Gökhan Gönül kararını Tedesco'nun verdiğini düşündüğünü ileten Demirel, "Benim Gökhan Gönül hakkında bildiğim özel bir şey yok ama bence bu karar Tedesco ile alakalı. Olayın buraya gelmesinde hocanın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Başkanın mazbata süreciyle aynı döneme denk geldi ama başkanın doğrudan böyle bir tasarrufa girmesi bana pek olası gelmiyor. Daha çok hocanın kararı gibi duruyor" ifadesinde bulundu.

‘‘BANA ENTERESAN GELDİ…’’

Volkan Demirel, "Tümer Metin, ‘Gökhan’ı aradım açmadı, mesaj attım cevap vermedi’ dedi. Ben aramadım çünkü üstüme düşen bir şey değil ama Tümer ağabeyin aramasına rağmen açmaması bana enteresan geldi. Demek ki ortada bir şey var. Belki karşılıklı, belki tek taraflı ama sonuç olarak Gökhan Gönül şu an itibarıyla içeride değil" şeklinde konuştu.

SEMİH ŞENTÜRK’DEN FLAŞ İDDİA!

Geçtiğimiz günlerde Semih Şentürk Gökhan Gönül ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atmıştı. Şentürk, "Gökhan Gönül ile konuştum. 'Tedesco Hoca bizi dinlemiyor, kendi tercihlerini yapıyor.' demiş ve ardından Gökhan Gönül ile ayrılık gerçekleşmişti. Bu ayrılık sonrası sosyal medyada kullanıcılar laf taşıdığı için ayrıldı diyerek konuyu sosyal medyada trend yapmışlardı.

TEDESCO NE DEMİŞTİ?

Gökhan Gönül kulübede yoktu. Gönderildi mi? Yerine yeni bir antrenör isteyecek mi?"

Tedesco, ‘‘Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak.'' ifadelerinde bulundu.