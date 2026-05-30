Tedesco'nun yeni takımı belli oldu! 3 yıllık imzayı attı

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Fenerbahçe'de görevine son verilen Domenico Tedesco için sıcak bir gelişme yaşandı. Genç teknik adamın yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni adresinin belli olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir sevgiyle uğurladığı İtalyan teknik adamın, ülkesinin köklü ekibiyle anlaştığı kaydedildi.

DOMENICO TEDESCO BOLOGNA'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre: Bologna, Domenico Tedesco ile 3 yıllık veya 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Öte yandan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre: Bologna Yönetimi, Vincenzo Italiano ile vedalaşmasının ardından Tedesco ile görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve tam bir anlaşmanın sağlanması halinde bugün imzaların atılabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında 45 resmi maça çıkan Domenico Tedesco, bu mücadelelerde 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi yaşamıştı. 41 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerle TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı.

