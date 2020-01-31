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Tefeci operasyonunda 2 tutuklama

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da, faiz karşılığında para verdiği öğrenilen A.K., Ş.Y.A.

Tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da, faiz karşılığında para verdiği öğrenilen A.K., Ş.Y.A. ve A.Y.A. isimli 3 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan A.K., ve Ş.Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Y.A., isimli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan polis ekipleri şahısların adreslerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda çek, senet ve tapu gibi dokümanlar ele geçirmişti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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