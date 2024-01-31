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Tefecilik yapan suç örgütünün 365 milyon TL değerindeki nakit ve taşınmazına el konuldu

İHA İHA
31.01.2024 15:28 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de jandarma ekiplerince Yavuzlar Suç Örgütü’ne gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 365 milyon TL değerinde nakit ve gayrimenkule el konuldu.

Tefecilik yapan suç örgütünün 365 milyon TL değerindeki nakit ve taşınmazına el konuldu

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Yavuzlar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Tefecilik yaptığı ve elde ettikleri yasa dışı geliri hayvancılık ve gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edilen Yavuzlar Suç Örgütü’ne gerçekleştirilen operasyon sonucu, Y.T. (48), M.T. (24), M.T. (22), M.T. (45), M.T. (27) ve D.T. (25) yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yavuzlar Organize Suç Örgütüne yönelik şüpheli şahısların, MASAK, GİB, SGK ve Tapu Kadastro Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan rapora göre ellerinde bulunan 70 milyon 120 bin 124 liraya, imara açık şekilde bulunan 275 milyon TL değerindeki 55 dönüm araziye ve 20 milyon TL değerindeki 4 adet daireye el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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