YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. TEGV’de 25. yıl coşkusu

TEGV’de 25. yıl coşkusu

VAN HABERLERİ  | 23.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında TEGV’in kuruluşunun 25.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında TEGV’in kuruluşunun 25. yıl kutlamaları kapsamında birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.
25 yıldır çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan, bu kapsamda milyonlarca çocuğa ulaşan ve bunu Türkiye genelindeki on binlerce gönüllüsüyle yürüten TEGV, 25. yılını coşkuyla kutladı. Vakfın, 22 yıldır Van’da çalışmalarını yürüten Feyyaz Tokar Eğitim Parkı, 25. yıl kutlamaları kapsamında çocuklar için düzenlediği resim çalışmaları, şiir, dans, müzik, oyun etkinlikleri ile bu özel ve güzel günü unutulmaz kıldı. Gönüllülerle bu özel gün için düzenlenen kahvaltı organizasyonu, yıllar içerisinde oluşan “TEGV’de bir aile olma” fikrinin en güzel fotoğrafı oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Çaldıran Belediyesi yolda mahsur kalan araçların imdadına yetişiyorÇaldıran Belediyesi yolda mahsur kalan araçların imdadına yetişiyor
Başkan Vekili Aslan, şampiyon sporcuları kabul ettiBaşkan Vekili Aslan, şampiyon sporcuları kabul etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:23
İkindi
15:01
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

Ayağına Gelen Doktor Sağlığına Kavuşturdu

Ayağına Gelen Doktor Sağlığına Kavuşturdu

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Alipaşa Mahallesi Lağım Soluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.