MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tehlikeli bağırsak hastalığını atlatmıştı! Neslihan Atagül'ün mini etekli spor salonu paylaşımı olay oldu!

Tehlikeli bağırsak hastalığını atlatmıştı! Neslihan Atagül'ün mini etekli spor salonu paylaşımı olay oldu!

23.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Sefirin Kızı gibi pek çok yapımda rol alan Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile dünyaevine girmişti. Geçirgen bağırsak hastalığı yaşayan ve tedavi için İngiltere'ye giden isim uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Atagül, bu kez spor salonunda yaptığı mini etekli paylaşımıyla olay oldu.

Tehlikeli bağırsak hastalığını atlatmıştı! Neslihan Atagül'ün mini etekli spor salonu paylaşımı olay oldu!

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Neslihan Atagül, yakın süreçte Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İngiltere'ye gidip tedavi olan rahatsızlığını atlatan Atagül, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu bu kez spor paylaşımıyla gündeme geldi.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN MİNİ ETEKLİ SPOR SALONU PAYLAŞIMI NEFES KESTİ!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz dönemlerde hastalığıyla ve ani şekilde zayıflamasıyla gündeme gelmişti.

neslihanilk

Sağlığını toparlayan ve yakın süreçte yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Atagül, bu kez spor salonunda yaptığı mini etekli paylaşımıyla olay oldu.

neslihan1111

Atagül, son olarak eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum." sözleriyle kutlamıştı.

neslihan222

Nisan ayından bu yana post paylaşımında bulunmayan Atagül için takipçileri "Bir post atar mısın artık? Kaç ay oldu ya" yorumunda bulunmuştu.

neslihan5555

İşte ünlü oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

neslihan77777

neslihan6666

neslihan44444

neslihan3333


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz sahne tarzını görenler "Seren Serengil görmesin" dediSütyensiz sahne tarzını görenler "Seren Serengil görmesin" dedi
Reklamın iyisi kötüsü olmaz! Emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldimReklamın iyisi kötüsü olmaz! Emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldim
Müjdat Gezen'den korkutan haber!Müjdat Gezen'den korkutan haber!
Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Kadir Doğulu Kara Sevda Neslihan Atagül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Mantar toplayan vatandaşlar gördü!

Mantar toplayan vatandaşlar gördü!

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! İki kardeşin eşleri birbirine kaçtı

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! İki kardeşin eşleri birbirine kaçtı

İlginizi Çekebilir

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.