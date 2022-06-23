Tehlikeli bağırsak hastalığını atlatmıştı! Neslihan Atagül'ün mini etekli spor salonu paylaşımı olay oldu!

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Neslihan Atagül, yakın süreçte Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İngiltere'ye gidip tedavi olan rahatsızlığını atlatan Atagül, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu bu kez spor paylaşımıyla gündeme geldi.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN MİNİ ETEKLİ SPOR SALONU PAYLAŞIMI NEFES KESTİ!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz dönemlerde hastalığıyla ve ani şekilde zayıflamasıyla gündeme gelmişti.

Sağlığını toparlayan ve yakın süreçte yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Atagül, bu kez spor salonunda yaptığı mini etekli paylaşımıyla olay oldu.

Atagül, son olarak eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum." sözleriyle kutlamıştı.

Nisan ayından bu yana post paylaşımında bulunmayan Atagül için takipçileri "Bir post atar mısın artık? Kaç ay oldu ya" yorumunda bulunmuştu.

İşte ünlü oyuncunun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



